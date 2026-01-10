EEUU advierte “graves consecuencias” ante intentos de anular elecciones en Honduras

Washigton, Estados Unidos.

El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció este sábado sobre la situación política en Honduras y advirtió que cualquier intento ilegal de anular las elecciones generales tendrá graves consecuencias, al tiempo que respaldó los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la oficina diplomática destacó que 3.8 millones de hondureños expresaron su voluntad en las urnas y subrayó que el órgano electoral ya cumplió con la certificación de los resultados. “Las voces de 3.8 millones de hondureños se han alzado, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados electorales. Los intentos de anular ilegalmente las elecciones hondureñas tendrán graves consecuencias”, señaló el Buró.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión política, tras la aprobación de medidas impulsadas desde el Congreso Nacional que han sido cuestionadas por la oposición y diversos sectores por considerar que vulneran el orden constitucional.

Llamado a una transición pacífica

El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental también rechazó cualquier forma de violencia en el contexto postelectoral y remarcó que la violencia política no tiene cabida en un proceso democrático. "Los hondureños merecen una transición pacífica del poder", enfatizó la oficina del Departamento de Estado.

The voices of 3.8 million Hondurans have spoken, and the National Electoral Council has certified the election results. Attempts to illegally overturn Honduras’s election will have serious consequences. Political violence has no place in the democratic process. Hondurans deserve... — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 10, 2026

Asimismo, el organismo manifestó su disposición de trabajar con el presidente electo Nasry “Tito” Asfura, una vez asuma el cargo, para avanzar en objetivos comunes entre ambos países. “Esperamos trabajar con el presidente electo, Tito Asfura, para avanzar en nuestros objetivos comunes”, indicó el comunicado.

Nuevo decreto publicado en La Gaceta

La reacción de Estados Unidos gira en torno al Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, el cual instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Esta medida se adopta pese a que el CNE ya declaró presidente electo a Nasry “Tito” Asfura y oficializó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos legales.