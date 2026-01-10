Tomás Zambrano acusa “autogolpe” por decreto que ordena nuevo escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, diputado y candidato a la presidencia del Congreso Nacional por el Partido Nacional, arremetió este sábado contra el Decreto No. 58-2025, aprobado por el Legislativo y sancionado por la presidenta Xiomara Castro. Según el diputado nacionalista, la medida configura un delito de traición a la patria y pone en riesgo el proceso de transición democrática en Honduras. En declaraciones, Zambrano acusó directamente al presidente del Congreso, Luis Redondo, al partido Libertad y Refundación (Libre) y a la mandataria Castro de impulsar una acción que "carece de sustento constitucional". “Nuevamente se configura un delito de traición a la patria. Querer anular la elección y llevar el material electoral al Congreso Nacional solo consuma un autogolpe de Estado realizado por Libre”, afirmó.

El dirigente nacionalista sostuvo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo tienen atribuciones para intervenir en el proceso electoral una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha emitido la declaratoria oficial de resultados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Es ilegal lo que han emitido. Las autoridades del país no pueden acatar ninguna orden ilegal”, advirtió.

Decreto cuestionado

El Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta, instruye al CNE a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) correspondientes a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. La medida fue impulsada por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y dirigente de Libre, pese a que el CNE ya había declarado presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, el 24 de diciembre de 2025, y oficializado los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos legales.

La iniciativa contempla la revisión de más de 19 mil actas electorales, una acción que la oposición considera una intromisión directa en competencias exclusivas del órgano electoral.

Llamado a las instituciones y a la comunidad internacional

Zambrano hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público para que no ejecuten disposiciones que consideren contrarias a la Constitución. “No pueden acatar ni contribuir a una orden ilegal. El procedimiento de traspaso de mando se tiene que llevar a cabo. Ya existen presidentes, diputados y alcaldes electos”, señaló.

🚨🇭🇳 ALERTA HONDURAS DENUNCIAMOS UN AUTOGOLPE DE ESTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LIBRE Y LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO⚖️🛑



Nuevamente se configura un delito de traición a la patria, impulsado desde el Congreso Nacional por Luis Redondo, con la responsabilidad directa de la... pic.twitter.com/J4l7k8gt83 — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) January 10, 2026

Asimismo, pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante ante lo que calificó como un intento de permanencia en el poder. “Pedimos que estén atentos a este proceso de transición. El 21 de enero debe instalarse el nuevo Congreso y el presidente electo tiene que tomar posesión el 27 de enero”, subrayó.

Sesión bajo polémica