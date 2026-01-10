Xiomara Castro retira denuncia sobre tratado de extradición con EEUU

Tegucigalpa.

La mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje detallando que informó que instruyó al canciller, Javier Bú , para comunicar oficialmente al Gobierno estadounidense, a través de su representación diplomática en Tegucigalpa, la anulación de las notas verbales emitidas el 28 de agosto de 2024, mediante las cuales se había denunciado dicho acuerdo.

Xiomara Castro , presidenta de Honduras, dejó sin efecto la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, a 17 días de dejar el cargo.

En febrero de 2025, el Gobierno había anunciado, después de tensiones diplomáticas y la crítica interna, que el tratado continuaría hasta que Castro dejara el cargo el 27 de enero de 2026.

La presidenta Xiomara Castro ordenó la suspensión del tratado en respuesta a las preocupaciones de la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien advirtió sobre una reunión entre altos funcionarios hondureños y un narcotraficante venezolano, desatando una fuerte reacción del gobierno.

Enrique Reina, entonces canciller, enfatizó que el acuerdo sobre el tratado de extradición incluye salvaguardas para garantizar la estabilidad democrática en Honduras. “Se ha llegado al acuerdo de continuidad del Tratado de Extradición durante este período, con salvaguardas que mantendrán la integridad del sistema democrático”, destacó.

Asimismo, explicó que, bajo los términos del acuerdo, la extradición continuaría sin afectar a las Fuerzas Armadas ni influir en el proceso electoral hondureño. “Se mantiene bajo la vigencia del tratado la posibilidad de utilizar la extradición sin que tenga implicaciones para las Fuerzas Armadas ni el proceso electoral”, señaló Reina.

El Gobierno de Honduras respondió a las propuestas de Estados Unidos mediante una nota diplomática, acordando que la vigencia del tratado se extenderá hasta 2026. A partir de esa fecha, será responsabilidad del nuevo gobierno hondureño decidir si mantiene o no la denuncia del tratado.

Por su parte, María Antonieta Mejía, designada presidencial electa, indicó hace dos semanas que en el primer día de gobierno, Nasry Asfura, presidente electo, renovará el tratado de extradición con Estados Unidos como parte de las medidas para fortalecer la cooperación internacional y la seguridad jurídica del país.

“Lo ha dicho él públicamente, fuerte y claro y no hay negociación alguna, y el primer día lo renovará”, confirmó Mejía durante una entrevista a Radio Cadena Voces (RCV).