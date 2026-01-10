Xiomara Castro retira denuncia sobre tratado de extradición con EEUU

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, dejó sin efecto la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, a 17 días de dejar el cargo.
La mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje detallando que informó que instruyó al canciller, Javier Bú, para comunicar oficialmente al Gobierno estadounidense, a través de su representación diplomática en Tegucigalpa, la anulación de las notas verbales emitidas el 28 de agosto de 2024, mediante las cuales se había denunciado dicho acuerdo.
En febrero de 2025, el Gobierno había anunciado, después de tensiones diplomáticas y la crítica interna, que el tratado continuaría hasta que Castro dejara el cargo el 27 de enero de 2026.
La presidenta Xiomara Castro ordenó la suspensión del tratado en respuesta a las preocupaciones de la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien advirtió sobre una reunión entre altos funcionarios hondureños y un narcotraficante venezolano, desatando una fuerte reacción del gobierno.
Enrique Reina, entonces canciller, enfatizó que el acuerdo sobre el tratado de extradición incluye salvaguardas para garantizar la estabilidad democrática en Honduras. “Se ha llegado al acuerdo de continuidad del Tratado de Extradición durante este período, con salvaguardas que mantendrán la integridad del sistema democrático”, destacó.
Asimismo, explicó que, bajo los términos del acuerdo, la extradición continuaría sin afectar a las Fuerzas Armadas ni influir en el proceso electoral hondureño. “Se mantiene bajo la vigencia del tratado la posibilidad de utilizar la extradición sin que tenga implicaciones para las Fuerzas Armadas ni el proceso electoral”, señaló Reina.
El Gobierno de Honduras respondió a las propuestas de Estados Unidos mediante una nota diplomática, acordando que la vigencia del tratado se extenderá hasta 2026. A partir de esa fecha, será responsabilidad del nuevo gobierno hondureño decidir si mantiene o no la denuncia del tratado.
Por su parte, María Antonieta Mejía, designada presidencial electa, indicó hace dos semanas que en el primer día de gobierno, Nasry Asfura, presidente electo, renovará el tratado de extradición con Estados Unidos como parte de las medidas para fortalecer la cooperación internacional y la seguridad jurídica del país.
“Lo ha dicho él públicamente, fuerte y claro y no hay negociación alguna, y el primer día lo renovará”, confirmó Mejía durante una entrevista a Radio Cadena Voces (RCV).
El mensaje de la presidenta
Con alto espíritu de responsabilidad informo al pueblo hondureño que, en el marco de la Constitución de la República, he instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que comunique al Gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de su representación diplomática en Tegucigalpa, mi decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales de fecha 28 de agosto de 2024, identificadas como 111-DGAJTC-2025 y 112-DGAJTC-2025, mediante las cuales se había denunciado el Tratado de Extradición, como consecuencia de las amenazas dirigidas contra el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández.
El compromiso de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico está demostrado con hechos, cifras y resultados, de manera firme, valiente y frontal, con más de 52 personas extraditadas. La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del Tratado de Extradición constituye una prueba clara de esa voluntad política.
Al mismo tiempo, señalo con absoluta responsabilidad que resulta una grave contradicción que los Estados Unidos de América indulten a quien fue condenado por tráfico de drogas, como ocurrió recientemente con Juan Orlando Hernández, ya que ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo que destruye tanto a la sociedad norteamericana como a nuestros pueblos.