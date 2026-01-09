  1. Inicio
  2. · Honduras

Oposición pide a Xiomara Castro no sancionar decreto del Congreso

Diputados de oposición pidieron a Xiomara Castro no sancionar un decreto aprobado sin quórum en el Congreso Nacional.

Oposición pide a Xiomara Castro no sancionar decreto del Congreso

Sesión extraordinaria de diputados de oposición del Congreso Nacional de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de diputados de oposición remitió este viernes una carta formal a la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la que le solicitan no sancionar un decreto aprobado recientemente en el Congreso Nacional, al considerar que fue emitido sin el quórum legal y que vulnera el orden constitucional.

En la misiva, dirigida al despacho presidencial, los parlamentarios aseguran que el supuesto decreto fue impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, junto a un número de diputados inferior al quórum requerido, en su mayoría pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según el documento, dichas acciones podría configurar delitos como traición a la patria, rebelión y sedición, entre otras figuras penales.

Maribel Espinoza: "Redondo y su grupo cometieron delitos para impedir la alternancia"

Los legisladores explican que su solicitud se fundamenta en resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso Nacional el 4 de noviembre de 2025, las cuales fueron ratificadas el 8 de enero del presente año, y en principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho.

Argumentos constitucionales

En la carta, los diputados recuerdan que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que Honduras es un Estado soberano, democrático e independiente, donde el ejercicio del poder debe sujetarse estrictamente a la ley, y no a la voluntad de personas o grupos.

Asimismo, enfatizan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único órgano competente para organizar y dirigir los procesos electorales, conforme al artículo 51 constitucional y a la Ley Electoral, y que fue esta institución la que realizó la declaratoria oficial de las elecciones generales los días 24 y 30 de diciembre de 2025.

Copia de la carta formal a la presidenta de la República, Xiomara Castro.

Copia de la carta formal a la presidenta de la República, Xiomara Castro.

Los diputados subrayan que, una vez emitida la declaratoria electoral, cualquier controversia de carácter jurisdiccional corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tal como lo establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, y no al Congreso Nacional.

Advertencia sobre extralimitación de funciones

Luis Redondo y su bancada buscan que el Congreso Nacional repita el escrutinio de más de 19,000 actas. Incluso, el pasado 8 de enero convocó a los 128 diputados para que se votara si el CN debía repetir el conteo, sin embargo, los liberales y nacionalistas no llegaron.

Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional.

Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional.

Rasel Tomé fue uno de los diputados de Libre que reprendió a Redondo y le dijo “para ya”, reconociendo que su “amado partido” no tuvo el apoyo popular y que no es atribución del Congreso “dictar sentencias anulando los actos del CNE”.

En la carta de oposición, los firmantes advierten que el Congreso Nacional tiene prohibido abrogarse funciones que la Constitución asigna al CNE, al TJE y, en última instancia, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como máximo intérprete del orden constitucional.

Por ello, solicitan a la presidenta Xiomara Castro que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, se abstenga de sancionar el decreto, al considerar que su aprobación carece de legalidad y representa una amenaza al equilibrio de poderes y al proceso democrático.

Hasta el momento, Casa Presidencial no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud presentada por los diputados opositores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias