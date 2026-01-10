Roberto Contreras rechaza decreto publicado en La Gaceta y advierte crisis institucional

San Pedro Sula, Honduras

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, reaccionó este sábado al decreto legislativo que ordena el recuento “voto por voto” de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones generales, aprobado por el Congreso Nacional, sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y publicado en el diario oficial La Gaceta.

Horas después de la publicación oficial del decreto, Contreras, quien además es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), calificó la resolución como ilegal y advirtió que esa medida desconoce la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El Partido Liberal rechaza de forma categórica el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la Presidenta Xiomara Castro, por ser ilegal, desconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y forzar una crisis institucional”, escribió Contreras.

En su pronunciamiento, el alcalde sampedrano también aseguró que el liberalismo no acatará decisiones que, a su juicio, se adopten al margen de la ley. “Los liberales no obedecemos imposiciones ni intereses políticos al margen de la ley. Defendemos la Constitución”, señaló.

Contreras añadió que el Partido Liberal respalda al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, para que actúe conforme a su mandato constitucional, “sin intimidaciones ni interferencias”, en un contexto marcado por la creciente tensión política tras la oficialización del decreto que ordena el recuento total de los votos.