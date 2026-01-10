Roberto Contreras rechaza decreto publicado en La Gaceta y advierte crisis institucional

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, reaccionó este sábado al decreto legislativo que ordena el recuento “voto por voto” de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las elecciones generales, aprobado por el Congreso Nacional, sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y publicado en el diario oficial La Gaceta.
Horas después de la publicación oficial del decreto, Contreras, quien además es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), calificó la resolución como ilegal y advirtió que esa medida desconoce la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“El Partido Liberal rechaza de forma categórica el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la Presidenta Xiomara Castro, por ser ilegal, desconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y forzar una crisis institucional”, escribió Contreras.
En su pronunciamiento, el alcalde sampedrano también aseguró que el liberalismo no acatará decisiones que, a su juicio, se adopten al margen de la ley. “Los liberales no obedecemos imposiciones ni intereses políticos al margen de la ley. Defendemos la Constitución”, señaló.
Contreras añadió que el Partido Liberal respalda al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, para que actúe conforme a su mandato constitucional, “sin intimidaciones ni interferencias”, en un contexto marcado por la creciente tensión política tras la oficialización del decreto que ordena el recuento total de los votos.
Reunión del Consejo de Ministro
La presidenta Xiomara Castro convocó en las últimas horas a una inusual reunión del Consejo de Ministros para este sábado 10 de enero en Casa Presidencial, lo que ha generado múltiples especulaciones sobre su verdadero objetivo.
Aunque Castro ha reiterado que entregará el poder el 27 de enero, hasta ahora no hay señales claras de un proceso de transición en marcha, pese a que la Constitución fija fechas clave entre el 21 y el 25 de enero para la instalación del nuevo Congreso.
Entre las conjeturas más fuertes está la posibilidad de que el Consejo de Ministros ordene a las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general Héctor Valerio, abrir el Centro Logístico Electoral (CLE) y entregar el material electoral al Ministerio Público. Esta hipótesis se vincula con recientes acciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien impulsó un informe que ordena un recuento voto por voto, pese a que ya existe una declaratoria oficial de resultados, lo que diversos sectores consideran ilegal.
No obstante, otras versiones apuntan a que la reunión ministerial tendría como fin la aprobación de informes de gestión.
El ambiente político se tensiona aún más luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtiera sobre posibles consecuencias para quienes intenten alterar los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.