Allanan la casa de Romeo Vásquez

Tegucigalpa.

A Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público se le consultó por qué se actúa contra Vásquez si la fuente es un video, pero no se ha hecho lo mismo en el caso de Carlos Zelaya, hermano del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

"No quiere decir que otros videos no se deje de investigar, la diferencia con este video es que Romeo recibe el dinero, lo mete en una bolsa y estos narcotraficantes se lo entregan; cuánto no se sabe porque en la plática que tienen no se detalla cuánto es. Son paquetes de dinero y los mete en una bolsa negra".