Video: María Antonieta Mejía muestra heridas de Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras.

María Antonieta Mejía, designada presidencial por el Partido Nacional, salió este jueves en defensa de la diputada Gladis Aurora López, quien resultó herida tras un ataque ocurrido en los bajos del Congreso Nacional, en medio de disturbios registrados durante una concentración política. A través de su cuenta oficial en X, Mejía condenó el hecho violento y responsabilizó directamente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al partido Libertad y Refundación (Libre) por el clima de confrontación que, a su criterio, impera en el país.

"La violencia no es política, no es protesta y no es democracia: es un fracaso del Estado y de quienes lo administran. Luis Redondo y el Partido Libre son los únicos responsables de este hecho violento y por el clima de confrontación, ilegalidad y desorden institucional que hoy vive el país", expresó Mejía. La funcionaria también manifestó su solidaridad con la congresista nacionalista y elevó oraciones por su recuperación. "Nuestra solidaridad con la compañera Gladis Aurora. Nuestras oraciones por su pronta y plena recuperación", añadió.

Ataque durante concentración en el Congreso

De acuerdo con versiones preliminares y videos que circularon en redes sociales, el ataque ocurrió cuando manifestantes identificados como supuestos colectivos afines a Libre lanzaron un artefacto tipo “tumba casas”, el cual habría provocado lesiones en la espalda y el oído de la diputada Gladis Aurora López.

La concentración se desarrolló tras una convocatoria pública realizada por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien llamó a la ciudadanía a presentarse en los bajos del Legislativo.

“El pueblo hondureño puede presentarse en los bajos del Congreso Nacional, a partir de las 3:00 p. m., para ser testigo directo de un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas”, escribió Redondo en sus redes sociales.

Estado de salud de la diputada