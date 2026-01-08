Asfura condena ataque contra Gladis Aurora López y llama a la paz política

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente electo Nasry Asfura condenó este jueves el ataque ocurrido en los alrededores del Congreso Nacional, donde resultó herida la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, tras el lanzamiento de un artefacto explosivo durante disturbios registrados en la zona. Asfura lamentó el hecho y expresó su preocupación por el clima de violencia, al considerar que este tipo de sucesos no deben repetirse en el país, especialmente en un contexto postelectoral. “Realmente lamentamos este incidente y esperamos que la diputada esté bien de salud. Son cosas que no pueden seguir sucediendo en Honduras. Hay una elección clara, un nuevo presidente y un nuevo Congreso, y todos debemos respetar la ley y trabajar en paz”, manifestó.

El mandatario electo señaló que la violencia no es el camino para resolver diferencias políticas y advirtió sobre el impacto negativo que estos hechos pueden tener en la imagen internacional del país, a pocos días de la toma de posesión. "No es con violencia, con odio o con malcriadezas que vamos a sacar a Honduras adelante. Imagínense cómo nos vemos internacionalmente con sucesos de este tipo", agregó. Asfura también confirmó que la diputada Gladis Aurora López fue trasladada a un centro asistencial privado en Tegucigalpa, donde recibe atención médica. Según indicó, la congresista presenta lesiones y problemas auditivos producto del artefacto lanzado. "Ella ha manifestado que tiene dificultades en los oídos y presenta molestias en el hombro. Vamos a estar pendientes de su evolución", señaló. Nasry Asfura cerró su pronunciamiento con un llamado a la calma, instando a los actores políticos y a la población a mantener la tranquilidad y enfocarse en la reconstrucción del país. "El llamado es a la paz, a la tranquilidad y a trabajar por Honduras, por una Honduras con oportunidades y esperanza", concluyó.

Versiones sobre el incidente