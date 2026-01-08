Atentan contra la vida de Gladis Aurora López, diputada del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con versiones preliminares y videos viralizados, el incidente ocurrió cuando manifestantes identificados como colectivos afines al partido Libertad y Refundación (Libre) lanzaron un "tumba casa" que ocasionaron lesiones en la espalda de la congresista.

La diputada del Partido Nacional , Gladis Aurora López , resultó con lesiones severas la tarde de este jueves en medio de disturbios registrados en los alrededores del Congreso Nacional, según denunciaron dirigentes nacionalistas.

El jefe de bancada, Tomás Zambrano, aseveró que la diputada fue llevada de emergencia a un centro asistencial para atender las quemaduras sufridas en el incidente.

Tras sufrir la agresión, López relató que presenta fuertes dolores, mareos y problemas auditivos, luego de ser impactada por un objeto cuya naturaleza aún no ha sido determinada.

“Estamos llegando a la emergencia ahorita del Médical, voy con muchísimos dolores, no escucho con un oído”, expresó López en un audio difundido tras el incidente.

La diputada aseguró que las cámaras de seguridad y grabaciones en el lugar habrían captado el momento exacto del hecho.“Yo creo que las cámaras captaron que salí impulsada por eso, no sé qué era, si era bomba o qué era. No tengo idea qué fue, solo sentí que salí impulsada por los aires, realmente”, manifestó.

En otro momento, López afirmó que el impacto habría afectado su vista, por lo que solicitó medidas de protección.“Se me ha atentado contra mi vista, yo tengo que pedir a Derechos Humanos que me protejan. Ustedes saben cuántos episodios han habido de ataque a mi persona”, declaró.