Asfura confirma que Tomás Zambrano es el candidato a la presidencia del Congreso

San Pedro Sula, Honduras.

En rueda de prensa, después de sostener la primera reunión con el sector empresarial de San Pedro Sula, Asfura dijo que "hace unos días dejé bien claro que no es el candidato de Tito, sino el que se elija en consenso, pero sí, el candidato para la presidencia del Congreso Nacional es Tommy Zambrano".

El presidente electo Nasry Tito Asfura confirmó este jueves su respaldo al diputado nacionalista Tomás Zambrano como candidato para presidir el Congreso Nacional, al señalar que es la opción que cuenta con el apoyo del Partido Nacional y que permitiría avanzar en una agenda de gobernabilidad para el país.

El mandatario electo subrayó que la elección del titular del Congreso no depende de una decisión personal, sino del acuerdo entre los diputados: "Al final es una decisión de todos los 120 diputados, no es una decisión que está en mis manos hacerlo".

No obstante, Asfura dejó clara su postura política al señalar que le gustaría que el Congreso sea dirigido por un representante de su partido: "Lógicamente, lo que yo quiero es que sea un presidente del Partido Nacional para que podamos entendernos y para poder sacar adelante todas las necesidades y leyes que necesitamos para gobernar".

El presidente electo también hizo énfasis en la necesidad de construir consensos amplios en el Legislativo, incluyendo a otros partidos políticos: "Habrá que estructurar también invitando a la gobernanza al Partido Liberal para que podamos hacer esa gobernanza que tanto Honduras necesita: tranquilidad y paz para trabajar".

En ese sentido, reiteró que cualquier negociación deberá darse directamente entre los parlamentarios: "Esa negociación es entre los diputados que puedan llegar a un consenso para saber cuál es la persona que debe presidir el Congreso Nacional".