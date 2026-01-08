Nasralla descarta alianzas del Partido Liberal con Libre y el PN

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla, excandidato presidencial y líder del Partido Liberal, descartó este jueves cualquier tipo de alianza política de la bancada liberal con Libre o el Partido Nacional en el Congreso Nacional, y condicionó el respaldo de sus diputados a una agenda de reformas estructurales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Nasralla afirmó que el Partido Liberal no participará en acuerdos que calificó como “politiqueros” y subrayó que su única alianza será con los compromisos que, según dijo, esperan los hondureños de una nueva clase política.

“Mi único compromiso y objetivo, después de haber sacado 1.8 millones de votos en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, es que no haremos alianzas politiqueras. Ni con los corruptos de la izquierda ni con los corruptos de la derecha”, expresó.