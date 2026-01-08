Nasralla descarta alianzas del Partido Liberal con Libre y el PN

Salvador Nasralla, excandidato presidencial y líder del Partido Liberal, descartó este jueves cualquier tipo de alianza política de la bancada liberal con Libre o el Partido Nacional en el Congreso Nacional, y condicionó el respaldo de sus diputados a una agenda de reformas estructurales.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Nasralla afirmó que el Partido Liberal no participará en acuerdos que calificó como “politiqueros” y subrayó que su única alianza será con los compromisos que, según dijo, esperan los hondureños de una nueva clase política.
“Mi único compromiso y objetivo, después de haber sacado 1.8 millones de votos en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, es que no haremos alianzas politiqueras. Ni con los corruptos de la izquierda ni con los corruptos de la derecha”, expresó.
Nasralla sostuvo que una parte de esos votos fue atribuida al Partido Nacional, al que señaló de haber obtenido oficialmente 1.2 millones de sufragios, y reiteró que su movimiento busca impulsar una política “honesta, transparente y democrática”.
Condiciones para apoyar la nueva directiva del Congreso
El dirigente liberal aseguró que los 41 diputados del Partido Liberal respaldarán únicamente una Junta Directiva del Congreso Nacional que asuma compromisos públicos y sin condicionamientos en tres ejes fundamentales.
Entre ellos, destacó la necesidad de reformas electorales profundas, incluyendo la implementación de la segunda vuelta presidencial, la ciudadanización y despolitización total del proceso electoral, la separación de fechas para las elecciones de alcaldes, diputados y presidente, un conteo y auditoría técnica no partidaria, así como la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente.
Como segundo punto, Nasralla exigió la aprobación inmediata de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sin condicionamientos y con plena independencia.
Mi único compromiso y objetivo después de haber sacado 1.8 millones de votos(de los cuales 300,000 se los pusieron al partido nacional que sólo sacó 1.2 millones )en las elecciones del 30 de noviembre 2025 y el compromiso que exijo a los diputados del Partido Liberal es que no... pic.twitter.com/lmQS7x2U90— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) January 8, 2026
Además, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, con el objetivo de erradicar abusos, juntas directivas de facto y prácticas que, a su criterio, afectan la transparencia legislativa.
“El Partido Liberal, nuestros 41 diputados y yo estamos comprometidos en liderar las transformaciones que espera el pueblo hondureño”, afirmó.
Las declaraciones de Nasralla se producen en medio de las negociaciones para la conformación de la nueva directiva del Congreso Nacional, en un escenario marcado por tensiones políticas y llamados a consensos.