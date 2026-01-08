Oposición se autoconvoca en respuesta a "provocaciones" de Redondo

​​​​​​Tegucigalpa.

Más de 70 diputados de la oposición se autoconvocaron este jueves a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso Nacional, luego de lo que califican como una escalada de decisiones ilegales y provocaciones políticas por parte de Luis Redondo y su Comisión Permanente que ponen en peligro la alternancia en el poder. En la convocatoria, firmada por diputados propietarios y suplentes, los legisladores citan expresamente los artículos 191 y 193 de la Constitución, así como varios artículos de la Ley Orgánica del Congreso, para sostener que ningún poder del Estado, autoridad o particular puede impedir la celebración de sesiones legislativas, advirtiendo que hacerlo constituye un delito contra los poderes del Estado.

La sesión extraordinaria fue fijada para este jueves 8 de enero a las 2:00 de la tarde en las instalaciones del Congreso Nacional y contempla, entre otros puntos, la verificación del quórum, la apertura formal de la sesión y la adopción de "acciones concretas ante el peligro de la alternancia en la Presidencia de la República". La autoconvocatoria surge como respuesta a la actuación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y de la Comisión Permanente, una instancia que la oposición considera no legalmente conformada y sin atribuciones para convocar al pleno ni someter a votación asuntos de fondo. El punto de quiebre fue el anuncio de Redondo de presentar un análisis jurídico sobre la declaratoria de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la intención de someterlo a votación, una acción que, según la interpretación opositora, implica una intromisión directa en competencias que la Constitución reserva exclusivamente al órgano electoral.