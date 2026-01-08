Oposición se autoconvoca en respuesta a "provocaciones" de Redondo

Más de 70 diputados de la oposición se autoconvocaron este jueves a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso Nacional, luego de lo que califican como una escalada de decisiones ilegales y provocaciones políticas por parte de Luis Redondo y su Comisión Permanente que ponen en peligro la alternancia en el poder.
En la convocatoria, firmada por diputados propietarios y suplentes, los legisladores citan expresamente los artículos 191 y 193 de la Constitución, así como varios artículos de la Ley Orgánica del Congreso, para sostener que ningún poder del Estado, autoridad o particular puede impedir la celebración de sesiones legislativas, advirtiendo que hacerlo constituye un delito contra los poderes del Estado.
La sesión extraordinaria fue fijada para este jueves 8 de enero a las 2:00 de la tarde en las instalaciones del Congreso Nacional y contempla, entre otros puntos, la verificación del quórum, la apertura formal de la sesión y la adopción de “acciones concretas ante el peligro de la alternancia en la Presidencia de la República”.
La autoconvocatoria surge como respuesta a la actuación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y de la Comisión Permanente, una instancia que la oposición considera no legalmente conformada y sin atribuciones para convocar al pleno ni someter a votación asuntos de fondo.
El punto de quiebre fue el anuncio de Redondo de presentar un análisis jurídico sobre la declaratoria de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la intención de someterlo a votación, una acción que, según la interpretación opositora, implica una intromisión directa en competencias que la Constitución reserva exclusivamente al órgano electoral.
Para los diputados opositores, el intento de involucrar al Congreso en la revisión del proceso electoral desnaturaliza las funciones del Legislativo y abre un precedente institucional delicado, especialmente en la recta final del actual período parlamentario.
Tras hacerse pública la autoconvocatoria, Redondo llamó a “el pueblo” a concentrarse en los bajos del Congreso Nacional, en una convocatoria que coincidió con llamados de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), un escenario que la oposición observa con preocupación por el riesgo de presiones externas sobre el pleno legislativo.
En el pasado reciente las turbas de Libre, han agredido a diputados y también personas o transeúntes que no comulguen con sus ideas o los cuestionen.
Los diputados sostienen que la sesión extraordinaria busca restablecer el orden constitucional, sesionar sin interferencias y cerrar la legislatura con apego a la ley, cuando a la actual gestión del Congreso Nacional le restan apenas 12 días.
Luego de un largo periodo de inactividad que data desde el pasado 27 de agosto de 2025 no se han convocado sesiones ordinarias del pleno, una situación que ha profundizado el estancamiento del Congreso a decisión de Luis Redondo.