Alcaldes nacionalistas respaldan a Tomás Zambrano para presidir el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Los 151 alcaldes del Partido Nacional expresaron su respaldo total al diputado Tomás Zambrano para que asuma la presidencia del Congreso Nacional durante el periodo 2026-2030 El apoyo fue oficializado mediante un comunicado emitido por la Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras, en el que los jefes municipales señalaron que Zambrano, actual jefe de bancada y secretario del Partido Nacional, representa una opción sólida para conducir uno de los poderes fundamentales del Estado.

"Expresamos nuestro respaldo total, firme y decidido para que el jefe de la bancada y secretario del Partido Nacional diputado José Tomás Zambrano Molina se convierta en el próximo Presidente del Congreso Nacional de la República", dice el comunicado. Según el pronunciamiento, este respaldo se fundamenta en la voluntad popular expresada en las urnas, donde el Partido Nacional obtuvo el apoyo mayoritario reflejado en la elección presidencial, en la designación de 151 alcaldes a nivel nacional y en una representación significativa dentro del Congreso Nacional.

En el documento, los alcaldes hicieron un llamado respetuoso pero firme a las demás fuerzas políticas para que actúen con madurez democrática y respeten la decisión del pueblo hondureño, quien, aseguran, ya definió a quién confió la conducción del país.