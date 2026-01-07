Nasry abre agenda internacional con énfasis en comercio y migración

Tegucigalpa, Honduras

Con una agenda marcada por el comercio, la migración y la diplomacia, el presidente electo Nasry Asfura inició una gira internacional en Estados Unidos (EE. UU.), donde buscará abrir espacios de diálogo sobre aranceles, beneficios migratorios y el fortalecimiento de la relación bilateral. El diputado electo y dirigente del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, confirmó que el viaje del presidente electo Nasry Asfura responde a una invitación formal del Gobierno de Estados Unidos y marca un primer acercamiento estratégico antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República. Según Bertrand, desde la campaña Asfura dejó claro que la relación con Estados Unidos sería una prioridad de su gestión, debido a que se trata del principal socio comercial de Honduras y del país donde residen más de dos millones de hondureños, quienes sostienen buena parte de la economía nacional a través de las remesas.

"Lo que él ha dicho siempre desde su campaña es que prioridad iba a ser el tema de la relación con los Estados Unidos. Tiene una extraordinaria relación con el gobierno actual de los Estados Unidos y recibió una invitación formal para visitarlos, con una agenda bastante apretada donde va a tocar diferentes temas importantes para Honduras", expresó Bertrand. El legislador electo señaló que uno de los puntos centrales del viaje será el tema de los aranceles, los cuales afectan la competitividad del país frente a otras naciones de la región, como El Salvador y Guatemala, además de abordar posibles beneficios migratorios para los hondureños en el exterior. "Va con una mentalidad abierta de poder tratar de tener los mejores resultados, hablar de temas puntuales como los aranceles, que lastiman porque no nos hacen competitivos cuando nos comparamos con países vecinos, pero también el tema de algunos beneficios migratorios que puedan existir y, sobre todo, lo más importante, tener lazos de amistad y abrir la puerta del diálogo y del entendimiento con los Estados Unidos", manifestó. La visita también busca reconstruir la relación bilateral que, a juicio del dirigente nacionalista, se deterioró en los últimos cuatro años bajo el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), afectando el clima de inversión y la percepción internacional del país, lo que se tradujo en menos oportunidades económicas para Honduras. "Insistimos en que lo que debemos evaluar los hondureños es que se va a reconstruir lo que Libre destruyó en los últimos cuatro años: el ambiente, la relación y la inversión que dejamos de percibir, para hacer nuevamente a Honduras un país competitivo e interesante para la inversión norteamericana y el bienestar de nuestros compatriotas en Estados Unidos", afirmó Bertrand.