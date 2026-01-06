Nasry Asfura perfila su gabinete pese al estancamiento de la transición

Tegucigalpa, Honduras.-

Aunque el proceso de transición entre el gobierno entrante y el saliente continúa estancado, el Partido Nacional (PN) lleva al menos dos semanas trabajando en la conformación de la nueva administración gubernamental, incluyendo la definición de ministros y otros cargos relevantes. El presidente electo, Nasry Juan Asfura Zablah, ha sostenido reuniones en su residencia en Santa Ana con varios miembros del Partido Nacional, con el objetivo de estructurar el gabinete que lo acompañará durante los próximos cuatro años de gobierno. Uno de los nombres que ya se perfila para ocupar la Cancillería de la República es el de Mireya Agüero de Corrales.Agüero se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional desde mayo de 2013, en el último año de la administración de Porfirio Lobo Sosa, y hasta noviembre de 2014, durante el primer período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Se trata de una diplomática de carrera. Este martes se anunció que acompañará a Asfura en su primer viaje oficial a Estados Unidos e Israel. Agüero es abogada de profesión, con especialidad en relaciones internacionales.

Entre otros nombres que se barajan figura el de Héctor Ferreira, quien asumiría la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).Ferreira es el actual presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) y durante el gobierno de Hernández Alvarado se desempeñó como subsecretario de Ganadería. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, Gerardo Fajardo, cercano al presidente electo, sería nombrado secretario de Administración Financiera de Casa Presidencial. Durante el gobierno anterior fungió como presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah). El nombre de Yaudet Burbara, excandidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional en el pasado proceso electoral, también suena para asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo. Mientras tanto, el exvicealcalde del Distrito Central, Juan Carlos García, asumiría la Secretaría de la Presidencia, aunque su nombre también se menciona como posible secretario privado de Asfura.

Diputados a sus curules

Sobre las nuevas y conocidas figuras políticas que se sumarán a la gestión de “Tito” Asfura se pronunció la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía Sánchez, quien aseguró que ninguno de los políticos electos a cargos de elección popular formará parte del Poder Ejecutivo. “Ya está confirmado el gabinete. Ahora esperemos que el presidente electo, al momento de dirigirse a la nación, indique cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Lo importante es que sepa el pueblo hondureño que tienen habilidad, competencia y meritocracia; no vamos a llegar a improvisar”, afirmó Mejía Sánchez. La designada presidencial precisó que la mayoría de los integrantes del nuevo gabinete de Asfura serán rostros nuevos. “Como parte del cambio generacional se debe dar oportunidad a todos, siempre que tengan la experticia y la competencia en el área que les ha sido encomendada”, explicó.