Burbara: “Un alcalde es para resolver, no para hacer negocios en la municipalidad”

San Pedro Sula, Honduaras

Vamos a cambiar todo eso, me he reunido con grandes mentes de las universidades y es una grosería para una ciudad como San Pedro Sula, tener tanta persona brillante, de mente, tan estudiada y tan actualizada en el mundo y que un penco esté administrándola.

No, porque los precios son desgarradores. Un alcalde es para resolver, no para ir a hacer negocios a la municipalidad. Yo hago negocios, pero en mis empresas, en la municipalidad no. Esa es la confusión que tienen muchos que llegan a querer hacerse empresarios en la municipalidad. Ocupamos hacer una junta y una modalidad que garantice que también vamos a tener agua, porque anteriormente ese era el problema que era manejada por la municipalidad y no había garantía que tuviéramos agua.

Lo del siglo XXI creo que ya va a terminar y ya no lo ocuparemos. Con la propuesta de Tito, seguir pagando esa tasa que realmente en este momento para los sampedranos es desgarradora, no podemos pagar dos tasas en la matrícula del vehículo. La propuesta es hacer obras con los impuestos. En el caso de Aguas de San Pedro necesitamos hacer una Ley para hacer una junta de manejo de aguas. Es una grosería que después de un mínimo de metros cúbicos tengan que pagar una gran barbaridad de dinero.

Para desarrollar San Pedro Sula tenemos que pensar en el Valle de Sula. Nosotros estamos conectados ya con Villanueva, Choloma, La Lima. Entonces el plan que tenemos es hacer un canal, un corredor de carga que ya está programado desde Baracoa a Villanueva. Ya tenemos identificado el financiamiento con el BID. Pero, pasa que si se le da esto a personas que no tienen la capacidad de ejecución, nunca se va a realizar. Como empresario me gustan las cosas para ayer, yo no voy a estar esperando. Primero libramos la carga pesada y luego ya tenemos en plan varios proyectos, puentes aéreos. Papi es experto y en Tegucigalpa, libró el tráfico con puentes aéreos.

Bueno, yo soy un sampedrano cien por ciento. Nacido, estudiado y trabajado en la ciudad, he vivido acá toda la vida. Conozco la ciudad y conozco a los vecinos. En este momento tiene un problema, un caos vial sin precedentes. Ayer no pudimos salir por el bulevar del Sur porque estaba completamente atascado porque no existen soluciones viales. Creo que San Pedro Sula ya perdió su insignia de ciudad del adelantado y junto a Papi a la Orden le devolveremos esa insignia.

¿Usted reactivaría los peajes?

No hay necesidad, yo creo que con un presupuesto arriba de 4 mil millones de lempiras para una ciudad como SPS sería grosero reactivarlos. Yo creo que entre los impuestos que ya se pagan y el compromiso de Papi de devolvernos los impuestos que pagamos a Tegucigalpa estamos más que bien, yo no creo en el peaje, buscamos más bien bajarle la carga al ciudadano por ejemplo a la gente que paga bienes y muebles ver cómo se le hace un descuento y ver cómo le hace un plan de pago sin intereses y es más mire hay muchas personas de la tercera edad que tienen un grave problema porque ya están retirados, no están generando y tienen que pagar bienes inmuebles a su casita que les costó toda una vida pagarla hay que hacer una deferencia con las personas de la tercera edad.

¿Usted trabajará con base en un plan o cuál es la planificación que tiene para hacer esto?

Por el último plan de desarrollo se pagaron muchos millones, una grosería. Entonces, el mejor plan de desarrollo que existe es estar hablando con los vecinos y trabajar en conjunto. Pero San Pedro Sula ocupa proyectos grandes y ese fue el primer trato que hice con Tito.

¿Pero sin un plan?

No, sí hay plan. Ya están las compañías trabajando. Por ejemplo, ya mandamos a hacer el estudio de suelos de por qué el derrumbe de la Lempira. En Cofradía es difícil hacer el bulevar debido a toda la transmisión de energía eléctrica, es muy costoso, pero vamos con un plan de bahías para todos los vecinos, porque qué es lo que pasa, usted tiene tantas colonias de aquí a Cofradía y se necesita librar ese alto que hacen los vecinos para entrar a las colonias y hacer bahías, ya estamos trabajando con los vecinos, porque lo ocupamos hacer de manera inmediata para reducir ese congestionamiento de Cofradía.

¿De los proyectos que hay en la actualidad a qué le daría seguimiento?

¿Cuáles?, vamos a poner las unidades de emergencia comunitaria, antes teníamos los sésamos y todo se ha perdido. Por eso es importante el plan que tenemos con papi sobre la municipalización del país que se ocupa para sacarlo adelante.

¿Le apuesta a la construcción de mercados?

Se ocupa construir parqueos aéreos y mercados en ciertos lugares. Los vendedores ambulantes tienen una demanda ganada en donde mandan a la municipalidad a desalojarlos, pero también a reubicarlos. Está un terreno frente a la terminal, hay que buscarle una solución al centro. Una solución a corto plazo es la construcción de edificios de estacionamientos para reordenar el tema vehicular en el centro y buscar dónde poner locales e irlos reubicando, usted tiene casi 15 mil vendedores ambulantes en San Pedro Sula.

¿Hay un plan para despejar los bordos?

Lo de los bordos es más complicado porque usted mira ya construcciones de bloque con aires acondicionados, luego el jefe de familia trabaja y no quieren irse lejos. Para mí es un tema más humano, hay más dinero afuera queriendo, entonces si usted elimina la corrupción, esa gente vendría inmediatamente a ayudar.

¿San Pedro Sula siempre ha estado huérfana del Gobierno central?

Yo en mis empresas pago millones en impuestos sobre la renta al gobierno central y no lo devuelven. Hemos tenido una mala relación, Pepe Lobo con el doctor Zúñiga eran dos partidos políticos diferentes, Juan Orlando con Calidonio se pelearon a los cinco minutos y el amigo actual Roberto Contreras ni se había sentado y ya se había peleado con Zelaya. Pero, tenemos un problema más vergonzoso y es que el presidente del Congreso Nacional es de San Pedro, nunca en la historia nos habían dado el Legislativo, a los sampedranos nos lo dieron y ni un bloque ha podido pegar aquí. No sé qué estamos pagando. Esa fue la primera condición que le puse a Papi, el orden yo, el impuesto que pagamos me lo va a devolver en obras y hay un plan, vamos a sacar a esta ciudad adelante y vamos a ser reconocidos internacionalmente.

Usted dice, siempre, un mensaje a los políticos, ¿No se considera político?

No, toda la vida he sido sampedrano, me encanta la política, andar en la política. No tienen idea lo bonito que es andar en política.

¿Pero qué lo hace diferente al resto de políticos?

No vivo de eso, todo San Pedro Sula me conoce, conoce mis empresas y eso es lo que me hace diferente, Dios nos ha bendecido tanto a mi familia que no vamos a irnos a arruinar ahí haciendo cosas que no son correctas, distintas a lo que dice la biblia, no podemos trabajar en temas distintos a los que ya están escritos en el principal libro del mundo.

¿Y en el tema de transporte?

Las mafias del transporte están bravas, ya nos hemos sentado con transportistas independientes, hemos hablado, ellos están en una situación muy precaria por la extorsión, se ha aumentado la extorsión tremendamente aquí en San Pedro Sula y yo creo que en todo el país es igual y primero hay que hacer un plan de seguridad para ya anular ese tema de la extorsión y que el transportista no siga tomando sus fondos en vez de renovar sus unidades, de darlos, pues a gente que solo por protección les quitan dinero.

¿Lleva una mujer como vicealcaldesa?

Sí. Jenny Fernández, ella conoce mucho el deporte. Nosotros tuvimos en algún momento un Instituto Municipal de Deportes, Inmude, que después le cambiaron nombre y hoy se llama gerencia de deportes. Lo primero es construir un verdadero Instituto Municipal de Deportes. Yo creo que el Inmude era el nombre correcto, porque ya le pusieron gerencia de deportes y ahora lo que es gerencia de negocios. Están rentando los estadios y que ¿qué hacen con la renta?, ¿Qué hacen con la renta de los palcos? No hay cuentas claras. Y todos sabemos, pues, qué es lo que está pasando. Tenemos que volver a convertir San Pedro Sula en el medallero de Centroamérica y tenemos la capacidad de los jóvenes.

¿Cree que la sociedad también por no exigir?

Es correcto y no solo eso. Por eso es la modalidad del gobierno abierto. Y por eso yo llevo ese plan, porque yo no voy con un plan de que me sigan del Ministerio Público a la municipalidad. Yo no voy con un plan para que me digan que soy un empresario de San Pedro Sula y no un uñudo de San Pedro Sula. Ese no es el plan. El plan es darle al puesto de alcalde de San Pedro Sula la honorabilidad a la que estuvieron acostumbrados los señores de antes. Ya estamos cayendo en una decadencia en proyectos de infraestructura. Debemos mucho en esta área.

¿Y cómo valora usted la actual administración?

Bueno, siempre lo digo, cada quien tiene su estilo de administrar. El otro día miré al alcalde en la rendición de cuentas bailando. A mí me da un calambre, no bailo. Cada quien tiene su estilo de administrar en la ciudad y el país. Yo me estoy metiendo a mis propuestas porque no estoy de acuerdo en muchos temas.

¿En cuáles?

Pues yo estoy proponiendo porque quiero un desarrollo económico inmediato en la ciudad. Nosotros no podemos seguir dando tumbos ni inventando. Ocupamos ponerle un freno a muchas cosas y ponerle una ruta de desarrollo a San Pedro Sula. Tenemos que volver a ser la ciudad del adelantado, tenemos que volvernos a sentir orgullosos de San Pedro Sula, de nuevo. Entonces el alcalde tiene su estilo de administración, al final el 30 de noviembre los sampedranos van a ir a votar y van a decir si le gustó ese estilo, o si le gusta mi propuesta o no.

Su mensaje final

A todos los sampedranos les pido que no desmayen, no dejen que nos roben el futuro, esta ciudad volverá a ser la ciudad del adelantado, pero lo vamos a hacer juntos, no lo va a hacer un alcalde rodeado con cuatro amigos en una oficina, juntos vamos a trabajar, un gobierno abierto en donde todos sean, no solo auditores, sean parte de la ejecución de los proyectos, no más empresas de maletín, no más nada de eso, vamos a mejorar todo eso en San Pedro Sula para devolverle lo que era en el pasado, una ciudad honorable, ciudad del adelantado.