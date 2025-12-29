Rusia confía en fortalecer relaciones con Honduras tras triunfo de Nasry Asfura

Moscú, Rusia.

El Ministerio de Exteriores de Rusia confió este lunes en que las relaciones entre Moscú y Tegucigalpa continuarán su desarrollo constructivo tras la victoria en las elecciones en ese país centroamericano de Nasry 'Tito' Asfura.

"La parte rusa espera que las tradicionalmente amistosas relaciones entre Moscú y Tegucigalpa se mantengan y sigan desarrollándose de forma constructiva en beneficio de nuestros países y pueblos", señaló Exteriores en un comunicado.

La nota agrega que Moscú "parte del respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos de Honduras, la soberanía nacional y la independencia de esa república".