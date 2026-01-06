Nasry Tito Asfura realiza su primer viaje como presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.-

Antes de sentarse en la silla presidencial, Nasry Juan Asfura Zablah dio sus primeros pasos para forjar la administración del país durante los próximos cuatro años de gobierno. A las 10:08 de la mañana de este martes, el presidente electo de Honduras salió de su residencia ubicada en el municipio de Santa Ana, al sur de la capital, con destino a Washington, Estados Unidos. Se trata de su primera gira internacional y de su primer acercamiento formal con un gobierno aliado del país.

Se conoció que al nuevo mandatario lo acompaña en este viaje la futura canciller de la República, Mireya Agüero de Corrales, diplomática con amplia experiencia en materia de relaciones exteriores. Ambos sostendrán reuniones con altos funcionarios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Visita a Israel

La estadía de Asfura en Estados Unidos será breve. Posteriormente, la delegación se trasladará a Israel, otro país con el que el presidente electo busca fortalecer relaciones estratégicas para impulsar el desarrollo nacional, como parte de la política exterior que pretende implementar durante su mandato. Esta primera visita internacional, aunque no oficial debido a que Asfura aún no ha tomado posesión como presidente de la República, marca la pauta sobre el tipo de relaciones que su gobierno mantendrá y los países con los que establecerá vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación en materia de seguridad. Es de conocimiento público el respaldo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, brindó a Asfura durante el proceso electoral. Dos días antes de los comicios, Trump instó a los hondureños, a través de su red social Truth Social, a votar por Nasry "Tito" Asfura y aseguró que, de resultar electo, trabajaría de manera conjunta con su gobierno.