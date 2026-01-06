Roberto Contreras asegura que Jorge Cálix asumirá como diputado del Congreso

Cortés, Honduras.

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, afirmó este martes que Jorge Cálix asumirá como diputado en el Congreso Nacional, tras la renuncia presentada por Samuel García, candidato electo por el departamento de Olancho. Durante una comparecencia pública, Contreras explicó que, según la información que maneja el órgano partidario, García ya formalizó su renuncia y que en su lugar se estaría inscribiendo al abogado Jorge Cálix dentro de la planilla de diputados electos por Olancho. “Tengo entendido que ya don Samuel García presentó su renuncia y que en este momento estaría siendo inscrito el abogado Jorge Cálix, a efecto de poder ya entrar en lo que es la planilla de los diputados electos por el departamento de Olancho. O sea, confirmado lo de Jorge Cálix, diputado”, afirmó Contreras. El dirigente liberal también abordó el panorama político que se abre en el Congreso Nacional, al señalar que cualquier posible alianza con el Partido Nacional dependerá de un proceso de negociación formal entre el candidato propuesto y el CCEPL, el cual deberá autorizar cualquier acuerdo.

"La política es el arte de la negociación. Siempre han cogobernado estos partidos de alguna manera. Pero si el Partido Nacional no cede la presidencia del Congreso, entonces tendrán que llegar a acuerdos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para que el gobierno tenga mayor legitimidad", expresó.

Disposición a dejar la presidencia del Partido Liberal

En el mismo espacio, Contreras manifestó que estaría dispuesto a dejar la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por razones de unidad interna, incluso cediendo el cargo a Salvador Nasralla, excandidato presidencial, si así lo solicita la dirigencia del partido. “Si el Central, en aras de la armonía del partido y de la tranquilidad de Honduras, solicita que el ingeniero Salvador Nasralla sea el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, con mucho gusto le mando la renuncia la primera semana de febrero”, declaró. Contreras agregó que su principal interés es continuar su gestión como alcalde de San Pedro Sula y evitar que los conflictos internos del partido sigan afectando la estabilidad política. En ese contexto, sostuvo que existe una división profunda dentro del liberalismo y afirmó que Iroshka Elvir ejerce una influencia determinante en las decisiones partidarias.

