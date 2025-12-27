Samuel García habla de Jorge Cálix y descarta ceder su diputación en Olancho

Samuel García, candidato a diputado por el Partido Liberal (PL) en el departamento de Olancho, se pronunció este sábado sobre el panorama posterior a las elecciones, el trato político relacionado con el diputado Jorge Cálix y la conformación del próximo Congreso Nacional.
“Yo creo que las valoraciones que tenemos que hacer en este momento es la tranquilidad y la paz, que eso no tiene, es incalculable el valor que tiene que Honduras esté en paz, que votó en paz”, expresó García.
Además, añadió que, aunque los resultados no favorecieron al Partido Liberal, “ganó Honduras”. El aspirante liberal insistió en que los valores nacionales deben anteponerse a los intereses partidarios.
“Nosotros los hondureños lo que tenemos que hacer es identificar los valores que deben de ser primero en la patria y Honduras está sobre todas las cosas”, señaló, al tiempo que reconoció sentirse “triste” por los resultados, pero “contento” porque el país mantiene “tranquilidad y paz”.
Consultado sobre una eventual alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre) para la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional, García descartó esa posibilidad.
“No, yo creo que debemos de entender el mandato del pueblo hondureño. Aquí la misión se cumplió, y es no entregar al país a ideologías que van en contra de los principios de Honduras”, manifestó.
Asimismo, defendió la continuidad del sistema democrático y aseguró que "el bipartidismo, todo lo que quieran decir, pero Honduras ganó, Honduras está en democracia, seguimos en democracia, y no vamos a permitir que vengan ideologías impuestas”.
Sobre posibles acercamientos o alianzas con el Partido Nacional, García también fue enfático en descartarlos: “Aquí nunca se ha visto que el Partido Liberal gane las elecciones y que el Congreso sea o viceversa. Aquí el Partido Nacional ganó todo, y nosotros tenemos que ir a oposición”.
En relación con su candidatura y los acuerdos políticos en torno a Jorge Cálix, García afirmó que mantendrá su curul como diputado.
“A mí el pueblo olanchano me eligió. Hubo algunos arreglos que se ganaba el Partido Liberal; nosotros queríamos que Jorge fuese el presidente del Congreso Nacional”, explicó. Sin embargo, reconoció que los resultados oficiales favorecieron al Partido Nacional.
“A estas alturas el que ganó fue el Partido Nacional, ya lo declaró el CNE, no lo digo yo”, indicó.
Asimismo, García señaló que, aunque en política se deben recomponer escenarios, su compromiso es con sus electores. “Estas cuestiones en política hay que recomponerlas, hay que hablar, hay que dialogar, y yo creo que nosotros somos dignos representantes del pueblo y ahí nos vamos a mantener”, concluyó.
Actualmente, Samuel García se ubica en la casilla número cinco entre los diputados más votados del departamento de Olancho, con más de 21 mil votos a favor, según los resultados preliminares.
En paralelo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó dejar fuera de la papeleta de candidatos a diputados por Olancho a Jorge Cálix, pese a que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) había emitido una resolución ordenando su inscripción por el Partido Liberal.