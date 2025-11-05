CNE excluye a Jorge Cálix de la papeleta electoral en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó dejar fuera a Jorge Cálix de la papeleta de candidatos a diputados por el departamento de Olancho, pese a que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) había emitido una resolución ordenando su inscripción por el Partido Liberal. Cálix se quedó fuera de la contienda electoral luego de que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, declaró inaplicable el fallo del TJE, argumentando que el órgano electoral mantiene la facultad exclusiva de administrar el proceso electoral, incluyendo la aprobación de candidaturas y la impresión de papeletas.

Con esta decisión, el CNE cerró la posibilidad de participación de Cálix en los próximos comicios y autorizó llenar la vacante en la planilla liberal con otro aspirante, continuando el proceso de impresión del material electoral. También se señaló que el retraso en el cronograma electoral es "bastante serio", por lo que se pidió corregirlo a la brevedad posible, otorgando a los partidos políticos un plazo hasta el mediodía para llenar las vacantes en sus planillas. También quedó fuera de las papeletas electorales el diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, Christhian Adalid Villalobos.