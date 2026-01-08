Redondo desafía al pleno y convoca a colectivos pese a falta de respaldo legal

Tegucigalpa, Honduras.

En el mismo mensaje insistió a que los colectivos deben permanecer el tiempo que sea necesario. “Quedarse todo el tiempo que sea necesario. Este día el país conocerá quiénes no se oponen a que se cuenten los votos, a que se revisen las 19,167 Juntas Receptoras de Votos y a que se realice el escrutinio, conforme lo mandan la Constitución de la República y la ley”, agregó.

“El pueblo hondureño puede presentarse en los bajos del Congreso Nacional, a partir de las 3:00 p. m., para ser testigo directo de un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas”, escribió Redondo en sus redes sociales.

Bajo un discurso de “defensa de la voluntad popular”, Luis Redondo , presidente del Congreso Nacional de Honduras , recurrió este jueves a las redes sociales para disfrazar un llamado político que, en la práctica, apunta a movilizar colectivos afines en los bajos del Legislativo.

Ante el autoritarismo de Redondo en el CN, el pleno de diputados declaró ilegal la Comisión Permanente que el parlamentario pretende activar, dejando cualquier acción impulsada desde esa instancia sin validez jurídica. Pese a ello, el titular del Legislativo quien no logró la reelección y quedó relegado en la lejana posición 41 de Cortés, insiste en forzar escenarios de confrontación, en lugar de someterse al marco legal.

Redondo optó por trasladar la presión a la calle al saber que no cuenta con el apoyo de la mayoría en la cámara legislativa, apelando a una narrativa que contrasta con su pobre balance al frente de un Congreso señalado por amplios sectores como el peor de la historia reciente, marcado por la parálisis, el caos y la ausencia total de resultados quedando a deber durante su gestión.

Intentando desligar su convocatoria de intereses partidarios, justificó que “no se trata de ideologías ni de partidos. Se trata de respetar el voto del pueblo, de cumplir la Constitución y de garantizar que cada voto sea contado. La soberanía reside en el pueblo, y hoy el pueblo tiene derecho a ver, escuchar y saber quién defiende la transparencia electoral y quién se opone a ella. La historia se escribe cuando el pueblo está presente”.

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, el pleno del Congreso Nacional dejó sin valor ni efecto la instalación de la Comisión Permanente ordenada por Redondo el 31 de octubre, cuando ya había vencido el período de sesiones ordinarias.

En un último intento de atentar contra la Constitución y las leyes, Luis Redondo buscará someter a votación un informe que busca anular la declaratoria de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), buscando usurpar funciones al intentar que sea el Legislativo quien cuente las más de 19,000 actas.

