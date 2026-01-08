Tomás Zambrano responzabiliza a Redondo y Mel Zelaya por ataque contra Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras

Según Zambrano, el incidente ocurrió mientras ofrecían declaraciones a medios de comunicación y se encontraban acompañados por otros congresistas nacionalistas.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, responsabilizó directamente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al expresidente Manuel “Mel” Zelaya por el ataque violento ocurrido este jueves contra diputados de la oposición, hecho que dejó lesionada a la diputada Gladis Aurora López .

“Estábamos dando entrevistas a los medios de comunicación, nos estaban acompañando compañeros diputados del Partido Nacional para iniciar la sesión extraordinaria y nos tiraron bombas, con morteros”, afirmó.

Zambrano señaló como responsables políticos al presidente del Congreso y al coordinador general de Libre.

“El único responsable de esto es Mel Zelaya, que manda a su mandadero Luis Redondo a cometer este tipo de acciones. Redondo tiene que pagar por todos estos abusos y delitos”, declaró.

Asimismo, acusó al oficialismo de promover la violencia contra la oposición durante los últimos años.“Estas acciones de violencia se han ejercido contra la oposición durante cuatro años. No pueden seguir abusando del poder”, sostuvo.

El jefe de bancada nacionalista también hizo un llamado enérgico a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a quienes exigió asumir su responsabilidad constitucional y brindar seguridad en el Congreso Nacional.

“Es responsabilidad de las Fuerzas Armadas darnos seguridad, que se respete la Constitución y la alternancia en el poder”, manifestó.

Finalmente, Zambrano afirmó que el país atraviesa uno de los momentos más críticos en materia política y llamó a poner fin a la confrontación, aunque insistió en que los hechos no deben quedar impunes.