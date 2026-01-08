Diputados opositores piden a las FFAA la captura de Luis Redondo durante sesión extraordinaria

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el canto del Himno Nacional, una oración y con quórum completo, diputados de la oposición instalaron la tarde de este jueves una sesión extraordinaria del pleno del Congreso Nacional, en rechazo a lo que consideran una escalada de decisiones ilegales y provocaciones políticas desde la presidencia del Legislativo.

La convocatoria fue realizada por más de 70 diputados opositores, quienes designaron a las congresistas Fátima Mena, Merari Díaz y Maribel Espinoza para presidir la sesión. Los parlamentarios señalaron que las acciones impulsadas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y su Comisión Permanente ponen en riesgo la alternancia en el poder y el orden constitucional.

El principal punto de conflicto fue el anuncio de Redondo de presentar un análisis jurídico sobre la declaratoria de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la intención de someterlo a votación en el Congreso. Para la oposición, esta iniciativa representa una intromisión directa en atribuciones exclusivas del órgano electoral, establecidas en la Constitución de la República.

Ante ello, la diputada liberal Maribel Espinoza solicitó que las Fuerzas Armadas de Honduras procedan a la captura del presidente del Legislativo, Luis Redondo, a quien acusa de promover acciones que, a su juicio, atentan contra el orden constitucional.

Durante su intervención, Espinoza condenó la conducta de varios diputados oficialistas, entre ellos Luz Angélica Smith, Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Juan Barahona, Osman Chávez, Carlos Raudales, Karen Martínez, Silvia Ayala, Crisza Pérez, Shirley Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Cazaña, a quienes señaló de aceptar integrar una Comisión Permanente que calificó como inexistente, pese a que el pleno del Congreso había prorrogado previamente el período de sesiones ordinarias.

La diputada liberal advirtió que, de persistir estas acciones, se ejercerán acciones judiciales contra los legisladores señalados, al considerar que sus actuaciones se realizan en detrimento del orden democrático y del funcionamiento constitucional del Congreso Nacional.

Espinoza sostuvo que, desde esa supuesta Comisión Permanente nombrada por Redondo, se han emitido órdenes que vulneran la autoridad del pleno legislativo. En ese contexto, indicó que la Comisión Especial nombrada por el pleno deberá, cuando lo estime pertinente, solicitar formalmente a las Fuerzas Armadas que actúen en cumplimiento del artículo 272 de la Constitución de la República, con el fin de preservar el orden constitucional.

“Para mantener el orden constitucional, deben proceder a la captura del diputado Luis Rolando Redondo Guifarro”, expresó Espinoza durante la sesión.

Los diputados advirtieron que involucrar al Congreso Nacional en la revisión del proceso electoral desnaturaliza las funciones del Legislativo y sienta un precedente institucional delicado, especialmente en la etapa final del actual período parlamentario.

Además, Maribel Espinoza aseguró que la convocatoria impulsada por Luis Redondo tiene como objetivo suplantar las funciones del Consejo Nacional Electoral, al intentar someter a discusión legislativa una declaratoria que, según recordó, fue emitida por el órgano constitucionalmente facultado para hacerlo.