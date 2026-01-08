Maribel Espinoza pide resguardo de las FFAA para sesión del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada Maribel Espinoza informó este jueves que solicitaron a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y a la Secretaría de Seguridad el resguardo para los diputados que sesionarán este día en el hemiciclo del Congreso Nacional, ante lo que calificó como una amenaza al orden constitucional. A través de su cuenta en X, Espinoza explicó que la petición se realizó "porque conforme el artículo 193 de la Constitución de la República ‘Ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares, podrán impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución’".

Más de 70 diputados de la oposición se autoconvocaron este jueves a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso Nacional, luego de lo que califican como una escalada de decisiones ilegales y provocaciones políticas por parte de Luis Redondo. La autoconvocatoria surge como respuesta a la actuación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y de la Comisión Permanente, una instancia que la oposición considera no legalmente conformada y sin atribuciones para convocar al pleno ni someter a votación asuntos de fondo. Antes esto, Espinoza advirtió que cualquier acción que impida el desarrollo de la sesión legislativa representa una falta grave, ya que, según citó, "la contravención a este precepto constituye delito contra los Poderes del Estado". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En su mensaje, Espinoza señaló directamente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acusándolo de intentar vulnerar la institucionalidad desde el propio Poder Legislativo. "Luis Redondo quiere subvertir el orden constitucional desde el propio Congreso Nacional", expresó la diputada en su publicación.