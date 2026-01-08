TJE admite siete recursos de apelación y rechaza cinco

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este jueves que admitió siete Recursos de Apelación y rechazó cinco, correspondientes a los niveles de Corporaciones Municipales y diputados, como parte de los procesos postelectorales que continúan desarrollándose en el país.

En el ámbito municipal, el órgano electoral admitió a trámite los recursos presentados en los municipios de Nueva Frontera y Petoa, en el departamento de Santa Bárbara; La Lima, en Cortés; Oropolí, en El Paraíso; y Camasca, en Intibucá, los cuales seguirán su curso legal conforme a la normativa electoral vigente.

Por otro lado, el TJE declaró inadmisibles los Recursos de Apelación interpuestos en los municipios de Valle de Ángeles, en Francisco Morazán; Lauterique y La Paz, en el departamento de La Paz; y Guanaja, en Islas de la Bahía, al no cumplir con los requisitos establecidos para su admisión.