TJE admite siete recursos de apelación y rechaza cinco

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este jueves que admitió siete Recursos de Apelación y rechazó cinco, correspondientes a los niveles de Corporaciones Municipales y diputados, como parte de los procesos postelectorales que continúan desarrollándose en el país.
En el ámbito municipal, el órgano electoral admitió a trámite los recursos presentados en los municipios de Nueva Frontera y Petoa, en el departamento de Santa Bárbara; La Lima, en Cortés; Oropolí, en El Paraíso; y Camasca, en Intibucá, los cuales seguirán su curso legal conforme a la normativa electoral vigente.
Por otro lado, el TJE declaró inadmisibles los Recursos de Apelación interpuestos en los municipios de Valle de Ángeles, en Francisco Morazán; Lauterique y La Paz, en el departamento de La Paz; y Guanaja, en Islas de la Bahía, al no cumplir con los requisitos establecidos para su admisión.
En cuanto al nivel legislativo, el Tribunal admitió a trámite el Recurso de Apelación presentado por el abogado Antonio Rivera Callejas, relacionado con la elección de diputados por el departamento de Francisco Morazán. Sin embargo, rechazó el recurso interpuesto por la abogada Karla Romero, tras determinar que no procedía conforme a la ley.
El comunicado no detalla los fundamentos específicos de admisión o inadmisión en cada caso, pero deja constancia de que las resoluciones se adoptaron conforme a las atribuciones constitucionales y legales del Tribunal de Justicia Electoral como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
El Tribunal de Justicia Electoral reiteró que el proceso electoral sigue bajo revisión judicial.y que estas resoluciones se emiten con el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y certeza en los resultados electorales.
Ante las nuevas resoluciones se espera que en las próximas horas el órgano jurisdiccional de inicio con los recuentos jurisdiccionales de los recursos que sí lograron ser admitidos.