Corte Suprema decidirá recusación contra su presidenta por caso del TJE

Tegucigalpa, Honduras

La recusación se origina luego de que la titular del Poder Judicial se autodesignara como jueza para conocer la admisión del requerimiento fiscal interpuesto contra Mario Flores y Miriam Barahona, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Para conocer la recusación presentada contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia , Rebeca Ráquel, el pleno de magistrados se reunirá mañana jueves 8 de enero para decidir si procede o no dicha acción legal.

No obstante, esa determinación fue objeto de una recusación presentada por Claudia Erazo, abogada y apoderada legal de Flores y Barahona, quien sustenta la acción en que la magistrada Rebeca Ráquel es militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), organización política contraria a los partidos a los que pertenecen los magistrados requeridos.

Para que Ráquel sea apartada del caso, el pleno de magistrados deberá nombrar una Corte de Apelaciones, integrada por tres magistrados, que actuará como Tribunal de Alzada. Esta instancia será la encargada de determinar si procede la recusación y, de ser así, la presidenta de la Corte quedaría impedida de conocer el requerimiento fiscal. En ese escenario, se designaría a otro magistrado para asumir el rol de juez natural.

El requerimiento fiscal contra Mario Flores, representante del Partido Nacional, y Miriam Barahona, representante del Partido Liberal, fue presentado por el Ministerio Público (MP) el 10 de noviembre de 2025.

El ente acusador del Estado sostiene que ambos funcionarios incurrieron en el delito de prevaricato judicial al emitir resoluciones contrarias a la ley.

Según el MP, “ambos funcionarios, sin la participación del tercer miembro que conforma el pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados”.