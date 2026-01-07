Citan a abogados nacionalistas para entregar pruebas contra Mel, Rixi, Nasralla e Iroshka

Tegucigalpa, Honduras

Las denuncias fueron presentadas por un equipo de abogados que integra la Comisión Jurídica del Partido Nacional contra Rixi Ramona Moncada Godoy, excandidata presidencial; José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República ; Jorge Alejandro Aldana Bardales, alcalde del Distrito Central, y Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller; todos militantes del partido Libertad y Refundación (Libre).

El Ministerio Público (MP) recibió una denuncia contra varios actores políticos ligados al último proceso electoral, la cual muestra indicios de que el ente acusador del Estado podría actuar con rapidez.

Asimismo, la acción legal incluye a Salvador Alejandro César Nasralla Salum, excandidato presidencial; Iroshka Lindaly Elvir Flores, diputada, y José Eduardo Martell Castro, excandidato a la alcaldía del Distrito Central; todos miembros del Partido Liberal.

Sobre los avances en el proceso legal se refirió el abogado Jaime Rodríguez, miembro de la Comisión Jurídica del Partido Nacional, quien confirmó que las denuncias ya fueron admitidas.

“Están siendo tramitadas; obviamente, hay un tema de secretividad que lo establece el Código Penal de Honduras y que un fiscal serio, con experiencia, normalmente lo cumple”, apuntó Rodríguez.

El profesional del derecho explicó que, como recurrentes de la acusación por los delitos de traición a la patria, otros delitos electorales, terrorismo y asociación ilícita, fueron citados a finales de la presente semana por la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, con el fin de entregar varias memorias USB que contienen declaraciones emitidas por los denunciados.

En dichos dispositivos de almacenamiento, detalló, “hay videos y audios, para que esto sea tramitado de manera correcta, como lo establece el manual sobre el manejo de evidencias, evitando una vulneración a la cadena de autenticidad”.

El denunciante manifestó su expectativa de que el Ministerio Público se pronuncie con prontitud sobre la presentación o no de requerimientos fiscales contra los siete señalados por delitos graves, entre ellos, traición a la patria.

“Hay un principio básico que establece que justicia tardía no es justicia, y lo que se espera es que se sienten precedentes en Honduras. No pueden seguir viéndose acciones incorrectas que pasan desapercibidas y que nunca son juzgadas. Honduras debe cambiar; deben existir acciones ejemplarizantes para que nadie más vuelva a prestarse a un juego político como el que se observó el año pasado”, expresó el miembro del Partido Nacional.