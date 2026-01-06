¿Mel Zelaya será diputado del Congreso Nacional? Esto dijo

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya Rosales reaccionó a los rumores que lo colocan como posible nuevo diputado del Congreso Nacional y aseguró que no está negociando ni aceptará un curul legislativo que no haya sido obtenido mediante el voto popular. "Desmiento cualquier información que pretenda vincularme con la aceptación de un cargo que no me he ganado en las urnas", enfatizó.

El expresidente aseguró que jamás aceptaría un puesto, rechazando de plano las versiones que lo colocan como aspirante a una diputación en la próxima legislatura. Zelaya calificó este tipo de prácticas como una falta de respeto a la voluntad popular y como una violación a la Constitución, al considerar que los cargos públicos solo pueden ser otorgados por decisión ciudadana. Las versiones comenzaron a circular en medio de la polémica por la reconfiguración de algunas diputaciones, luego de que se confirmara el ingreso de Jorge Cálix al Congreso como propietario en lugar del diputado electo Samuel García, situación que despertó críticas y suspicacias sobre presuntos acuerdos políticos. En ese contexto, sectores políticos y usuarios en redes sociales señalaron que Zelaya, junto al presidente del Legislativo, Luis Redondo, buscaba repetir una maniobra similar.