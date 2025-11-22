  1. Inicio
Iroshka atiza contra Rixi: "Se ha reunido con brujos y están financiados por cartel Los Soles"

Tanto Iroshka Elvir como Salvador Nasralla realizaron polémicas declaraciones tras ser agredidos por colectivos de Libre durante cierre de campaña en Tegucigalpa.

Iroshka atiza contra Rixi: "Se ha reunido con brujos y están financiados por cartel Los Soles"
La candidata a diputada y esposa de Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, atizó recientemente contra la candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, luego de que colectivos de Libre los agredieran durante una caravana de cierre de campaña en la Vía Olímpica en Tegucigalpa, zona central de Honduras.
Las polémicas declaraciones de Iroshka Elvir contra Rixi Moncada fueron emitidas en un medio de comunicación nacional donde denunciaba que miembros de la base del Partido Liberal habrían sido agredidos por simpatizantes de Libre, a quienes calificó como “intolerantes y agresivos”.
Iroshka aseguró que las agresiones por parte de colectivos de Libre no fueron solo verbales, sino que incluyeron “piedras, palos y golpes” contra activistas liberales.
“No son tolerantes. Estas son las instrucciones de su candidata Rixi Moncada, que está llena de odio”, expresó Elvir, responsabilizando a la dirigencia de Libre por el comportamiento de sus seguidores.
“Públicamente la hemos visto reunirse con brujos, porque no respetan la Iglesia, la paz ni la democracia”, declaró la joven política del Partido Liberal
Elvir fue más allá al afirmar que desde el extranjero existen señalamientos contra Rixi Moncada relacionados con estructuras criminales: “Están financiados por el cártel de Los Soles internacionalmente, que representan intereses del crimen organizado internacional y del socialismo del siglo XXI”.
Cabe mencionar que, durante la intervención de Iroshka, Nasralla declaró que la verdadera presidenta durante estos cuatro años ha sido Rixi Moncada y "no ha hecho absolutamente nada".
Nasralla también acusó a Rixi Moncada y su hermano de robarse un montón de dinero del estado.
"Son unos degenerados, ellos son solo 200 mil a nivel nacional y vienieron aquí porque Rixi les dio la orden de venir aquí en la Vía Olímpica y les compraron con el dinero que al pueblo les serviría para comprar un monton de colchonetas", mencionó Nasralla.
Iroshka aprovechó para hacer un llamdo a la comunidad internacional para documentar los hechos registrados previo a las elecciones del 30 de noviembre.
Momentos cuando el Partido Liberal junto a Salvador Nasralla e Iroshka Elvir recorrían las calles de Tegucigalpa en el cierre de campaña.
Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Rixi Moncada ni el Partido Libertad y Refundación se han pronunciado sobre las declaraciones de Iroshka Elvir y Salvador Nasralla.
