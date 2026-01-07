Juan Diego Zelaya pide a Jorge Aldana una transición ordenada

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Diego Zelaya, alcalde electo del Distrito Central, solicitó este miércoles al actual edil Jorge Aldana iniciar de inmediato un proceso de transición ordenado, tras la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El nacionalista confirmó que ya cuenta con la declaratoria en los tres niveles electivos y reiteró su respeto a los mecanismos legales, en caso de que se presenten impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). “Siempre dijimos que había que dejar trabajar al CNE para que completara su misión. Hoy tenemos declaratoria en los tres niveles. Cualquier candidato está en su derecho de presentar reclamos ante el Tribunal de Justicia Electoral, y hay que dejar que el TJE haga su trabajo con la misma serenidad democrática”, expresó.

No obstante, el edil electo aseguró que continuará trabajando con base en la resolución del CNE y afirmó que no puede perder tiempo ante los retos que enfrenta la capital.

Reuniones y preparación anticipada

Zelaya detalló que ya ha sostenido reuniones con la banca nacional, la cooperación internacional y organismos multilaterales de crédito, con el objetivo de preparar un inicio inmediato de su gestión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Yo necesito empezar a actuar desde ya. Cuatro años se van volando y la capital necesita que resolvamos tantos problemas que no podemos esperar”, sostuvo. Además, informó que intentó enviar una comunicación formal al alcalde Jorge Aldana para iniciar el proceso de transición, pero aseguró que el documento no fue recibido. “La traté de enviar, pero no fue recibida. No le dieron firma ni trámite. Estaremos tratando hoy otra vez para poder iniciar una transición ordenada”, explicó.

Información clave para la transición