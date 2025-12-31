Juan Diego Zelaya: "Es momento de unirse y sanar heridas"

TEGUCIGALPA

Juan Diego Zelaya, quien según la declaración de ayer martes del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue electo como alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras, por el Partido Nacional, dijo que es el momento para la unidad y "sanar heridas" para avanzar en el desarrollo de la ciudad, después de un polémico recuento de votos que se retrasó un mes, hasta el límite legal. "Es el momento de unirnos como familia capitalina, es el momento de sanar esas heridas, es el momento de unir y sanar para poder progresar y poder avanzar como familia capitalina", expresó Zelaya, luego de que el CNE diera a conocer los resultados de los niveles para alcaldes y diputados, los únicos que faltaban de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Agregó que la ciudad los necesita "unidos y no divididos, porque la política es para eso, la política es para construir, no es para destruir. La política es para unir, no es para dividir". Según la declaración del CNE, Zelaya ha ganado con 164,465 votos (38,01%), contra 163,577 (37,81%) de Jorge Aldana, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien no reconoce los resultados oficiales y exige el conteo de más de 400 actas electorales, en las que asegura está su triunfo. Las impugnaciones sobre los resultados pasarán al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que resuelva. A lo largo del lento escrutinio, por diversos problemas, Zelaya y Aldana han estado en una lucha muy estrecha en los resultados publicados por el CNE, que el pasado día 24 declaró presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura, también del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.