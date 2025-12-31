  1. Inicio
  2. · Honduras

Juan Diego Zelaya: "Es momento de unirse y sanar heridas"

"Lo que el pueblo nos está dando hoy no es una victoria, es una oportunidad y puede ser que sea la última oportunidad", expresó el alcalde electo de la capital.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2026 a las 08:55 -
  • Agencia EFE
Juan Diego Zelaya: Es momento de unirse y sanar heridas

Según la declaración del CNE, Juan Diego Zelaya ganó la alcaldía del Distrito Central, con 164,465 votos (38,01%), contra 163,577 (37,81%) de Jorge Aldana, del Partido Libre.

Fotografía: Juan Diego Zelaya / X
TEGUCIGALPA

Juan Diego Zelaya, quien según la declaración de ayer martes del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue electo como alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras, por el Partido Nacional, dijo que es el momento para la unidad y "sanar heridas" para avanzar en el desarrollo de la ciudad, después de un polémico recuento de votos que se retrasó un mes, hasta el límite legal.

"Es el momento de unirnos como familia capitalina, es el momento de sanar esas heridas, es el momento de unir y sanar para poder progresar y poder avanzar como familia capitalina", expresó Zelaya, luego de que el CNE diera a conocer los resultados de los niveles para alcaldes y diputados, los únicos que faltaban de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Lea aquí la declaratoria completa sobre alcaldías y diputaciones

Agregó que la ciudad los necesita "unidos y no divididos, porque la política es para eso, la política es para construir, no es para destruir. La política es para unir, no es para dividir".

Según la declaración del CNE, Zelaya ha ganado con 164,465 votos (38,01%), contra 163,577 (37,81%) de Jorge Aldana, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien no reconoce los resultados oficiales y exige el conteo de más de 400 actas electorales, en las que asegura está su triunfo.

Las impugnaciones sobre los resultados pasarán al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que resuelva.

A lo largo del lento escrutinio, por diversos problemas, Zelaya y Aldana han estado en una lucha muy estrecha en los resultados publicados por el CNE, que el pasado día 24 declaró presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura, también del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aldana tras declaratoria: "No entregaremos la alcaldía a quien no nos demuestre que ha ganado con votos"

"Lo que el pueblo nos está dando hoy no es una victoria, es una oportunidad y puede ser que sea la última oportunidad. Por eso la patria nos llama a hacer las cosas bien, hacer las cosas con transparencia porque hay una verdad insoslayable: la ciudadanía ha perdido la confianza en los políticos y nos están dando esta oportunidad y nos tenemos que ganar esa confianza de regreso", recalcó Zelaya.

Los hondureños salieron a votar el 30 de noviembre por un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados para el Congreso Nacional y 20 para el Centroamericano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias