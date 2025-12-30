Aldana tras declaratoria: "No entregaremos la alcaldía a quien no nos demuestre que ha ganado con votos"

Tegucigalpa, Honduras

En declaraciones públicas, Aldana cuestionó directamente la validez de la declaratoria, citando a la consejera Cossette López , quien según afirmó reconoció que el proceso carece de “certeza matemática y jurídica” en al menos 66 municipios del país, incluido el Distrito Central.

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, desconoció de forma categórica la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y advirtió que no entregará la Alcaldía Municipal mientras no se demuestre, con el conteo total de las actas, quién ganó realmente la elección en la capital.

El edil señaló que la propia declaratoria deja abierta una “duda razonable”, al haberse emitido sin el conteo de 435 actas, las cuales —aseguró representan la voluntad de más de 100,000 capitalinos, equivalentes al 20% del voto en Tegucigalpa y Comayagüela.

“Nosotros no aceptamos ni reconocemos esta declaratoria espuria”, afirmó Aldana, al sostener que el resultado fue proclamado de forma incompleta y sin agotar el escrutinio total de los votos emitidos.

El alcalde aseguró que su movimiento ganó la elección, y recordó que durante más de 30 días permaneció protestando frente al CNE, incluso durmiendo en la calle, exigiendo que se contaran todas las actas pendientes.

Relató que, aunque el CNE finalmente accedió a enviar los votos al Centro Logístico Electoral, intentó según denunció imponer un conteo “selectivo y viciado”, escogiendo actas de manera manual y no correlativa, lo que calificó como una maniobra “tramposa”.

“Yo sería incapaz de usurpar un espacio que no me he ganado con la voluntad del pueblo”, expresó Aldana, al reiterar que no abandonará la Alcaldía hasta que se cuenten todos los votos y se demuestre quién fue el verdadero ganador.

Asimismo, afirmó que existen informes internos y auditorías externas, además de datos de la empresa encargada del sistema de transmisión electoral, que ya reflejarían un resultado favorable a su candidatura.

“No nos satisface esta declaratoria. Sabemos que tenemos la victoria de nuestro lado”, insistió, al anunciar que agotará todas las instancias legales para defender el voto de los capitalinos.

Aldana también expresó desconfianza en las instituciones electorales, señalando que tanto el CNE como el Tribunal de Justicia Electoral atraviesan crisis internas, aunque aseguró que acudirá a ellas respetando la institucionalidad.

Finalmente, lanzó una advertencia directa: “Nosotros no entregaremos la alcaldía a quien no nos demuestre que ha ganado con votos”, calificando el resultado actual como “espurio, tramposo y mentiroso”, y reiteró que luchará hasta el final para que se respete la soberanía popular en la capital.