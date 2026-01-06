Partido Liberal convoca reunión para definir candidato a la presidencia del Congreso

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con la convocatoria oficial, el encuentro se realizará a las 10:30 de la mañana en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y está dirigido exclusivamente a diputados y diputadas propietarios electos para el período 2026-2030, así como a alcaldes, alcaldesas, excandidatos, excandidatas y autoridades partidarias, por lo que se aplicará control de ingreso.

El Partido Liberal de Honduras (PLH) convocó para este sábado 10 de enero a una reunión de trabajo en San Pedro Sula, con el objetivo de definir al candidato que propondrá la bancada liberal para la presidencia del Congreso Nacional.

En el documento, firmado por Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), se establece que el punto central de la agenda será la elección del candidato o candidata a ocupar la presidencia del Poder Legislativo, mediante un proceso de votación interna.

La convocatoria detalla que los 41 diputados propietarios electos del Partido Liberal someterán a votación a los aspirantes que manifiesten su interés en buscar la presidencia del Congreso Nacional, y quien obtenga la mayoría de votos contará con el respaldo oficial de la bancada.

Asimismo, el documento advierte que la inasistencia a la reunión limitará el derecho a reclamos posteriores, subrayando el carácter vinculante del encuentro para la toma de decisiones internas.

El llamado se produce en la antesala de la instalación de la nueva legislatura, en un contexto en el que las fuerzas políticas afinan alianzas y estrategias para la elección de la junta directiva del Congreso Nacional.

En ese escenario, el Partido Liberal busca llegar con una posición unificada, que refleje la voluntad de su bancada y fortalezca su papel en las negociaciones legislativas.