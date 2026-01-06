  1. Inicio
Comisión Permanente del CN no logra instalarse y aún no presenta supuesto análisis

De acuerdo con fuentes internas del CN, la reunión no inició pese a haber sido convocada a tempranas horas; además, informaron que Luis Redondo salió del Legislativo

Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

Sin lograr conformarse y sin presentar el anunciado análisis jurídico sobre las elecciones generales, la reunión convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no ha logrado ser instalada hasta el momento.

La convocatoria, inicialmente fijada para las 10:00 de la mañana, no tuvo eco entre los parlamentarios debido a la escasa asistencia de diputados.

Entre los pocos miembros de la comisión que se encontraban en el Legislativo figuraron Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino y Juan Barahona, todos del partido Libertad y Refundación (Libre).

Redondo convoca a la comisión permanente para "conocer análisis jurídico electoral"

Hasta el momento, y pese a los anuncios previos de la presidencia del Legislativo, no se ha presentado públicamente ningún análisis jurídico sobre las elecciones generales, ni se ha emitido un pronunciamiento institucional respecto a los resultados o al desarrollo del proceso.

De manera extraoficial, fuentes internas del Congreso Nacional señalaron que Luis Redondo abandonó las instalaciones del Poder Legislativo antes del mediodía, sin brindar declaraciones o información sobre si se desarrollaría o no la reunión.

