Redondo convoca a la comisión permanente para "conocer análisis jurídico electoral"

​​Tegucigalpa.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, convocó a la comisión permanente este martes, 6 de enero, a una sesión para "conocer análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las elecciones generales". Vía redes sociales, Redondo informó que la asamblea será a partir de las 10:00 de la mañana en el salón de sesiones del Congreso Nacional. En su publicación detalló que el objetivo de la convocatoria es "conocer el análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las elecciones generales 2025".

La Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de la República de Honduras, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder... — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) January 6, 2026

La convocatoria también ha provocado un amplio debate a nivel nacional, tanto en el ámbito político como entre analistas, quienes advierten que la activación de la comisión permanente podría incrementar la incertidumbre en un proceso electoral que aún se encuentra en fase de revisión y verificación de resultados.