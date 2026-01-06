Redondo convoca a la comisión permanente para "conocer análisis jurídico electoral"

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, convocó a la comisión permanente este martes, 6 de enero, a una sesión para "conocer análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las elecciones generales".
Vía redes sociales, Redondo informó que la asamblea será a partir de las 10:00 de la mañana en el salón de sesiones del Congreso Nacional.
En su publicación detalló que el objetivo de la convocatoria es "conocer el análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las elecciones generales 2025".
La convocatoria también ha provocado un amplio debate a nivel nacional, tanto en el ámbito político como entre analistas, quienes advierten que la activación de la comisión permanente podría incrementar la incertidumbre en un proceso electoral que aún se encuentra en fase de revisión y verificación de resultados.
Desde la oposición, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, sostuvo que la comisión permanente carece de atribuciones legales para intervenir en la validez del proceso electoral, al subrayar que dicho órgano no tiene competencia para anular, repetir elecciones ni realizar conteos de votos.
La parlamentaria explicó que el papel del Congreso Nacional, en este contexto, se limita exclusivamente a recibir denuncias, mas no a resolverlas o emitir pronunciamientos sobre la legalidad de los comicios, atribuciones que corresponden a los entes electorales y jurisdiccionales.
Espinoza advirtió que cualquier intento del presidente del Congreso de asumir funciones fuera del marco constitucional —como declarar nulidades o intervenir en el escrutinio— podría constituir una alteración del orden democrático y de la forma de gobierno establecida en la Constitución.
En ese escenario, recordó que el pleno legislativo aprobó resoluciones el pasado 19 de diciembre, las cuales, según dijo, contemplan medidas institucionales para preservar el orden constitucional, incluyendo acciones que podrían ser ejecutadas a solicitud del Congreso Nacional.
Finalmente, la diputada lanzó una advertencia directa al titular del Legislativo, instándolo a abstenerse de tomar decisiones que, a su juicio, responderían a intereses políticos externos y que podrían acarrear responsabilidades personales de carácter legal.