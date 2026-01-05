Sin avances en la transición presidencial a 22 días del cambio de gobierno

Tegucigalpa, Honduras

La demora, según versiones del Partido Nacional, obedecería a instrucciones directas giradas a la militancia oficialista por la excandidata presidencial Rixi Moncada. La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía Sánchez, aseguró que la transición no ha podido desarrollarse debido a la negativa de Libre a permitir su ejecución.

El proceso de transición para la asunción del nuevo gobierno, encabezado por el Partido Nacional, no ha logrado materializarse. A escasos 22 días de que finalice la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre), no se registran avances en el traspaso ordenado del poder.

“Definitivamente, nosotros anhelábamos una transición en paz, en tranquilidad, con responsabilidad, en legal y debida forma, pero lamentablemente ustedes escucharon a la candidata Rixi Ramona Moncada instruir a los funcionarios para que no se diera tal transición; hasta el día de hoy no se ha dado”, expresó Mejía.

Recordó que la presidenta Xiomara Castro prometió el pasado 24 de diciembre que, una vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera la declaratoria oficial del ganador en el nivel presidencial, aceptaría los resultados. A esa promesa, afirmó, se ha apegado el Partido Nacional.

“Obviamente, esperábamos que instruyera a todos sus empleados y funcionarios para hacer la transición de manera responsable; lamentablemente no ha sido así y creemos que vamos a llegar al traspaso de mando presidencial sin transición”, manifestó la designada presidencial electa.

Desde la declaratoria oficial del CNE, emitida el 24 de diciembre, en la que se proclamó ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, no se ha producido ningún acercamiento formal con el gobierno de Libertad y Refundación para iniciar el proceso de transición, según indicaron representantes del partido ganador.

En cuanto a la ceremonia de toma de posesión; el Partido Nacional anunció con antelación que en esta ocasión no se llevará a cabo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Esto se debe a que el presidente entrante quiere que sea un acto provisto de austeridad, a fin de evitar un gasto oneroso que traería una celebración en el coloso deportivo.