.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Nasry Asfura, presidente electo: Su primer mensaje a Honduras
Nasry "Tito" Asfura, presidente electo de Honduras tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional (CNE), reaccionó al anuncio del ente electoral y dijo estar "preparado para gobernar" al país.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 16:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
