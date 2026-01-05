Maribel Espinoza rechaza alianzas del PL con nacionalistas y Libre para presidir el CN

Tegucigalpa, Honduras

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Espinoza sostuvo que, tras el respaldo recibido en las urnas, el PLH debe actuar como una sola bancada. “Hoy más que nunca el PLH debe apostar por la unidad de sus 41 diputados”, afirmó.

La dirigente y actual diputada liberal Maribel Espinoza rechazó este lunes cualquier alianza del Partido Liberal de Honduras (PLH) con el Partido Nacional o con Libre para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional (CN), al considerar que estos acuerdos responden a intereses personales y ponen en riesgo la unidad del liberalismo.

La también exprecandidata presidencial condenó lo que calificó como alianzas oportunistas. “Rechazo, censuro y condeno cualquier alianza oportunista que algunos estén haciendo con el Partido Nacional de Honduras a cambio de chambas o privilegios”, expresó.

Espinoza advirtió que posibles acercamientos con Libre tendrían como objetivo debilitar al Partido Liberal. “Mel solo busca la división del PLH y así destruir al partido”, señaló.

Asimismo, planteó que la única vía para que el Partido Liberal presida el Congreso Nacional es mediante un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas, manteniendo una postura “independiente y de oposición cívica constructiva”.

Finalmente, llamó al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a adoptar una sola postura y a convocar a un diálogo público con los demás partidos. “El Partido Liberal debe convertirse en el verdadero balance de la democracia hondureña”, concluyó.