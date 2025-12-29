Maribel Espinoza cuestiona convocatoria de Luis Redondo a sesión de comisión permanente

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó la convocatoria realizada este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a una sesión de la comisión permanente, al advertir que dicha acción "carece de legalidad".
A través de su cuenta en X, la parlamentaria liberal lanzó un mensaje directo a Redondo: "Cuidado Luis Redondo... no nos obligue a actuar para mantener el orden constitucional".
Espinoza fue enfática al señalar que la comisión permanente no tiene sustento legal, calificándola como "remedo de comisión permanente", y asegurando que "todo lo que usted hace allí es ilegal".
Cuidado Luis Redondo @Lredondo no nos obligue a actuar para mantener el orden Constitucional en el evento de que pretenda subvertir el ORDER CONSTITUCIONAL.— Maribel Espinoza (@MaribelE59) December 29, 2025
Todo lo que Ud hace allí en ese remedo de Comisión permanente, es ilegal.
Los diputados en el PLENO ya tomamos la... https://t.co/cndFfuSIfn
La diputada recordó que el pleno del Congreso Nacional ya adoptó una resolución sobre el tema, lo que, según explicó, limita cualquier acción fuera de ese mandato. "Los diputados en el pleno ya tomamos la resolución correspondiente", subrayó en su publicación.
En ese sentido, advirtió que cualquier actuación futura deberá ajustarse estrictamente a lo decidido por el pleno legislativo: "La comisión especial nombrada por el Congreso Nacional tendrá que actuar de conformidad al mandato del pleno en caso de ser necesario".