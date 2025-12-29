Maribel Espinoza cuestiona convocatoria de Luis Redondo a sesión de comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó la convocatoria realizada este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a una sesión de la comisión permanente, al advertir que dicha acción "carece de legalidad".

A través de su cuenta en X, la parlamentaria liberal lanzó un mensaje directo a Redondo: "Cuidado Luis Redondo... no nos obligue a actuar para mantener el orden constitucional".