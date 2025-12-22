Maribel Espinoza se distancia de Nasralla y rechaza repetir elecciones

Tegucigalpa

La diputada del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinoza, se pronunció públicamente sobre el proceso electoral y el debate en torno a la posibilidad de repetir elecciones, señalando que dicha postura contradice los principios democráticos y el respeto al Estado de derecho. A través de su cuenta oficial en la red social X, la parlamentaria afirmó que el proceso electoral, aunque con reglas que calificó como deficientes, fue aceptado por todos los partidos políticos. “El partido liberal, al igual que los otros partidos políticos, se sometió a un proceso electoral con sus reglas (son malas, pero es lo vigente)”, expresó, destacando que las organizaciones políticas estuvieron representadas “en las JRV y en todas las etapas del proceso”. Espinoza subrayó que es deber de cada instituto político actuar con transparencia y vigilar que esta se cumpla. En ese sentido, recordó que los partidos acudieron a los mecanismos legales establecidos por el Consejo Nacional Electoral. “Como demócratas respetuosos de la ley, nos sometimos ante la autoridad del CNE, mediante el procedimiento legal para revisar actas o abrir urnas según sea el caso bajo la figura de inconsistencias en escrutinios especiales y otros, previo a la declaratoria de elecciones”, indicó.

Asimismo, señaló que, una vez realizada la declaratoria, los partidos mantienen el derecho de interponer los recursos que la ley contempla. "Después de la declaratoria, estamos en el derecho de hacer dentro del cauce procesal el uso de todos los recursos que la ley ofrece y esperar la resolución que corresponda. Así es en las democracias, en los estados de Derecho", manifestó, añadiendo que los liberales deben impulsar que los escrutinios especiales se realicen con celeridad, ya que "eso es lo que corresponde en los Estados de derecho". La diputada también cuestionó a quienes desacreditan el proceso electoral. "Cuando un líder desacredita el proceso en el que participa, significa que no confía en el proceso al que voluntariamente se sometió y del que espera resultar ganador, lo cual es contradictorio", afirmó, al tiempo que sostuvo que el Partido Liberal no debe deslegitimar un proceso del cual ya resultaron electos alcaldes, regidores y diputados liberales.