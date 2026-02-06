Nueva estrategia de seguridad se concentrará en 30 municipios prioritarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante una comparecencia oficial, el titular de Seguridad anunció la implementación de una reingeniería operativa en la Policía Nacional, que permitirá trasladar personal asignado a labores de escolta de funcionarios hacia funciones directas de seguridad pública en barrios y colonias del país.

El ministro de Seguridad, general en condición de retiro Gerson Velásquez, presentó este jueves las nuevas directrices institucionales que marcarán un cambio en la seguridad pública de Honduras, con un enfoque centrado en la prevención del delito, la optimización de recursos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Velásquez explicó que esta medida busca maximizar el uso del talento humano disponible y reforzar los patrullajes preventivos y el control del orden público, priorizando la protección de la población hondureña.

“Nuestra prioridad es la protección del pueblo hondureño. Por orden de la Presidencia de la República, estamos volcando toda nuestra capacidad logística y humana a las calles”, enfatizó.

El plan estratégico del ministro se concentrará en los 30 municipios con mayor incidencia de extorsión y criminalidad, donde se aplicará un nuevo modelo de intervención que deja de lado los estados de excepción y apuesta por acciones basadas en inteligencia criminal.

Según detalló, la estrategia se sustenta en tres pilares fundamentales: el uso de tecnología y análisis de datos para desarticular estructuras criminales; el fortalecimiento de las capacidades científicas de la institución con enfoque de género; y la sinergia técnica con los operadores de justicia para garantizar la efectividad de las sentencias contra los capturados.

Como uno de los principales retos de su gestión, el ministro Velásquez confirmó que la Policía Nacional ha evolucionado hacia un modelo de seguridad sustentado en la inteligencia, la investigación y el respeto irrestricto a los derechos humanos, oficializando que no se recurrirá nuevamente a la figura del estado de excepción.

Esta transición, según las autoridades, tiene como objetivo fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y consolidar la institucionalidad del Estado frente al crimen organizado y la delincuencia común.

El ministro de Seguridad rindió homenaje a los funcionarios policiales que fallecieron recientemente en el departamento de Lempira, y aseguró que el despacho a su cargo brindará acompañamiento integral y permanente a sus familiares.