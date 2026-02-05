  1. Inicio
Gerson Velásquez Aguilera es el nuevo ministro de Seguridad

Velásquez Aguilera es un oficial de carrera de la Policía Nacional de Honduras, con más de 26 años de trayectoria.

El nuevo secretario de Seguridad es egresado de la 14ª promoción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este jueves al comisionado Gerson Velásquez Aguilera como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad, en un acto oficial realizado en Casa Presidencial.

Velásquez Aguilera es un oficial de carrera de la Policía Nacional de Honduras, con más de 26 años de trayectoria, reconocido por su experiencia en seguridad vial, planeación estratégica y modernización institucional.

En 2021, ostentó el cargo de director nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), desde donde impulsó procesos de evaluación para una nueva Ley de Tránsito y coordinó operativos de rescate durante emergencias provocadas por fenómenos naturales, entre ellos la tormenta Eta.

Además, se desempeñó como director de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua dentro de la Policía Nacional, un cargo estratégico enfocado en la modernización institucional y la optimización de los procesos operativos.

El nuevo secretario de Seguridad es egresado de la 14ª promoción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y cuenta con formación especializada en el FBI, en Estados Unidos, así como en centros de perfeccionamiento para altos ejecutivos policiales en el Reino Unido.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

