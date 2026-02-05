Importación de vehículos con tasa única se extiende dos años

San Pedro Sula, Cortés

En el paquete de amnistías aprobado por el Congreso Nacional se incluyó la amnistía vehicular, que permite la importación y nacionalización de vehículos del año 2010 hacia atrás mediante el pago de una tasa única de 10,000 lempiras. Este beneficio, que originalmente vencía en abril de 2026, se ha extendido por un plazo de dos años para la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas extranjeras, sin importar su origen o año de fabricación. Para automóviles modelo 2010 o anteriores, se estableció un pago único de 10,000 lempiras, que incluye la matrícula vehicular correspondiente al año 2026.

Este monto sustituye los costos tradicionales de nacionalización, que podían ser significativamente más elevados según el cilindraje y modelo del vehículo.

Más de 128,000 vehículos han sido beneficiados con la tasa única

La medida fue impulsada mediante el Decreto No. 14-2023, aprobado en marzo de 2023, el cual habilitó el sistema SARAH de Aduanas Honduras para aplicar el beneficio de forma masiva.

Beneficios similares se implementaron en 2021 y 2022 bajo el Decreto 153-2021, aunque inicialmente solo cubrían vehículos de 2005 hacia atrás. En marzo de 2022, se reformó el decreto para incluir modelos hasta el año 2010, estableciendo la tasa de 10,000 lempiras. Datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA indican que más de 128,322 vehículos se han beneficiado de esta amnistía en el país.

La importación de vehículos en Honduras es bastante activa: cada año se registran, en promedio, más de 70,000 vehículos usados y más de 15,000 nuevos, aunque este número podría haber aumentado recientemente. Hasta el 12 de noviembre de 2025, el IP había registrado 86,696 carros usados y cerca de 20,000 nuevos.

El 70% del parque vehicular en Honduras son carros usados

Al menos el 70% del parque vehicular conformado por más de tres millones de vehículos está representado por carros usados en el país. Erick Hernández, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, explicó que la tasa única de 10,000 lempiras se paga al IP y a Aduanas, pero existen otros gastos, como el parqueo fiscal, cuyo mínimo es de 7,100 lempiras al realizar el trámite, y un pago adicional de 3,500 a 4,000 lempiras al tramitador. Hernández detalló que, gracias a la amnistía, algunos propietarios de vehículos pueden ahorrar entre 20,000 y 30,000 lempiras, dependiendo de si el automóvil está incluido en el Tratado de Libre Comercio. “Las amnistías son buenas, tanto esta como la de la matrícula vehicular”, dijo Hernández. La importación de vehículos genera más de 200,000 empleos en el país y mueve más de 1,000 millones de dólares al año en compras. El empresario señaló además que el gobierno debe licitar lo antes posible la adquisición de un lote de placas que cubran la demanda de más de 700,000 unidades y la proyección de los próximos cuatro años.

Los carros con mayor demanda

Roberto Mendoza, trabajador del sector privado que importa vehículos para vender y generar ingresos extra, manifestó que la ampliación de la amnistía de la tasa única de 10,000 lempiras es positiva, ya que dinamiza la venta de vehículos, un negocio cada vez más recurrido ante la falta de empleo y salarios bajos. Los carros con mayor demanda y que traen los importadores son turismos marca Toyota Corolla y el Honda Civic y en camioneta Honda CR-V de diferentes años. En 2024, el IP registró más de 234,000 carros usados y más de 98,000 nuevos en todo el país.

El auto más antiguo de Honduras data de 1907

Aunque la difícil situación económica afecta a todos los sectores, la importación de vehículos parece ser un sector resiliente y en crecimiento, debido a que cada vez más hondureños adquieren su vehículo propio y abandonan el transporte público.

En 2025, el IP registró 347,171 vehículos y motos, de los cuales 218,273 son motocicletas y 128,898 son automóviles.