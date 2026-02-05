Congreso Nacional planea eliminar esta semana el Fondo Social Departamental

Tegucigalpa, Honduras.

"Se va a eliminar lo que es el Fondo Social Departamental que está en la Ley Orgánica. Eso va a evitar que no solo este Congreso, sino los próximos, lo puedan implementar, a menos que tengan 86 diputados con la voluntad de volver a revivir este fondo", afirmó.

Zambrano explicó que la eliminación se hará mediante una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional , anunció este jueves que planean esta semana eliminar el Fondo Social Departamental , un mecanismo que ha sido objeto de cuestionamientos por su uso discrecional en legislaturas anteriores.

El titular del Legislativo reconoció que, dentro de la cultura política hondureña, los diputados son vistos como gestores en sus departamentos, además de legisladores. Sin embargo, aseguró que no volverán a emitirse cheques a nombre de diputados.

"Hemos sido claros: no va a volver a salir un cheque a nombre de un diputado. Esa subvención va a ser transparente y pública, no tenemos nada que esconder", sostuvo.

Zambrano indicó que cualquier ayuda gestionada desde el Congreso se canalizará directamente a las instituciones beneficiarias, como escuelas, juntas de agua, patronatos o microempresas, y que la información será de acceso público.

"Se va a tener que publicar quiénes reciben apoyo del pueblo hondureño, porque el recurso que sale de este Congreso es del pueblo hondureño", enfatizó.

Asimismo, informó que el Congreso mantiene un proceso de diálogo con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras organizaciones de sociedad civil, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el fin de recibir observaciones y propuestas que fortalezcan las reformas.

Zambrano aseguró que el Poder Legislativo mantendrá una política de puertas abiertas, tanto para los medios de comunicación como para organizaciones de veeduría ciudadana, las cuales ya cuentan con autorización para presenciar las sesiones legislativas.

"No hay nada que ocultar en la labor legislativa: quiénes llegan, qué iniciativas se presentan y cómo se discuten", afirmó.

El presidente del Congreso también adelantó que se socializan otras reformas a la Ley Orgánica, relacionadas con la puntualidad de los diputados, el régimen de faltas y el funcionamiento de la comisión permanente, a la que señaló de haber incurrido en abusos en el pasado.

Sobre el proceso legislativo para la eliminación del Fondo Social Departamental, Zambrano detalló que ya fue nombrada una comisión especial, presidida por el diputado Mario Pérez, encargada de recopilar insumos y presentar la propuesta correspondiente ante el pleno.

Además, Zambrano contrastó el inicio de la actual legislatura con la anterior, al asegurar que el actual Congreso comenzó con disposición al diálogo y a la construcción de consensos entre las cinco bancadas representadas.

Las declaraciones del presidente del Congreso Nacional se dan en medio del escándalo mediático por el caso Sedesol, en el que se acusa de 67 delitos a la diputada Isis Cuéllar, al exministro Carlos Cardona y a 10 exfuncionarios más por un presunto fraude millonario en perjuicio de la administración pública.

El Fondo Social Departamental fue aprobado en 2006 por el Congreso Nacional, durante la presidencia de Roberto Micheletti Baín. El mecanismo tenía como supuesto objetivo financiar proyectos de desarrollo comunitario mediante la asignación del 1 % del presupuesto nacional a programas sociales, durante el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).