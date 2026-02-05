Petro lamenta que la OEA no haya podido "detener los misiles" de USA contra Venezuela

Washington, Estados Unidos

"La OEA, que es la coalición multilateral en América, no pudo detener los misiles en el Caribe, no pudo detener los misiles en Caracas. Estamos en un cambio de época", expresó Petro al dictar la conferencia magistral 'El rol de América Latina en la crisis ambiental global' en la Universidad de Georgetown.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , lamentó este jueves en Washington que la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya podido "detener los misiles" de Estados Unidos contra Venezuela, en referencia a la operación del pasado 3 de enero en Caracas en la que fue detenido Nicolás Maduro.

En la conferencia, que marca el cierre de la visita de cuatro días de Petro a Washington en la que se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano señaló que Caracas, "en donde nació (el Libertador Simón) Bolívar cayeron misiles, independientemente de lo que pensemos del régimen que había ahí".

La capital venezolana, expresó, se convirtió en la "primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada".

"Si la civilización cae, lo que sigue es la barbarie. A la barbarie le podríamos tener otros nombres, (como) tercera guerra mundial, por ejemplo. ¿Estamos cerca? Todos lo sentimos en la piel, claro que está cerca el peligro", añadió Petro.

El mandatario colombiano, uno de los mayores defensores de la causa palestina, también se preguntó "para qué sirve entonces Naciones Unidas" frente a todo lo que ocurre en la Franja de Gaza.

"Todo lo que construimos como civilización, tratados internacionales, derecho internacional humanitario... ¿para qué sirvieron? El genocida (en referencia al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu) anda suelto, la orden de captura (internacional en su contra) no funciona, la justicia no puede operar. Lo que construimos hoy no sirve", expresó Petro.

Además de la reunión con Trump en la Casa Blanca y de su conferencia en la Universidad de Georgetown, Petro pronunció en su viaje a Washington un discurso el miércoles ante la OEA, se reunió con empresarios del sector del cacao y con la colonia colombiana en la capital estadounidense, entre otras actividades. EFE