Brigada operará cardiopatías congénitas en el Catarino Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas se prepara para recibir una nueva brigada internacional de cirugía cardiovascular, con el objetivo de realizar intervenciones de alta complejidad a pacientes con cardiopatías congénitas. De acuerdo con la información, la brigada forma parte del programa Sanando Corazones, impulsado por la Fundación Mensajeros de la Paz Honduras, en coordinación con organizaciones aliadas como la fundación Infancia Solidaria de España, el hospital Monte Sinaí de Estados Unidos y el personal médico local. La iniciativa busca atender patologías cardiovasculares cuyas cirugías en el sector privado tienen un costo que oscila entre 700,000 y 1 millón de lempiras, lo que las vuelve inaccesibles para la mayoría de la población hondureña.

Como resultado de este trabajo conjunto, hasta la fecha se han realizado más de 40 cirugías cardiovasculares en distintos centros hospitalarios del país, beneficiando tanto a niños como a adultos. Mensajeros de la Paz Honduras destacó que la puesta en marcha del programa en el Mario Rivas fue posible gracias a la donación de una bomba de circulación extracorpórea, que sustituye la función del corazón y los pulmones durante la cirugía, y una máquina de ultrasonido, valorados en más de 11 millones de lempiras. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse El doctor Keibhim Orellana, cirujano cardiovascular del hospital Mario Rivas y uno de los principales impulsores de este programa, informó que la brigada tendrá una duración aproximada de diez días y está previsto que inicie el lunes 16 de febrero.

Durante ese período, se espera realizar entre 15 y 20 cirugías a pacientes cuyas edades van desde un mes de nacidos hasta los 16 años, priorizando los casos de mayor complejidad. Entre las patologías que serán atendidas se encuentran cardiopatías congénitas como la Comunicación Interventricular (CIV) y la Comunicación Interauricular (CIA), afecciones que generan alteraciones en el flujo normal de la sangre dentro del corazón. También se intervendrán drenajes anómalos de venas pulmonares, ductos arteriosos persistentes y coartaciones, malformaciones graves que requieren corrección quirúrgica para evitar complicaciones severas desde la infancia.