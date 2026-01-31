IP se compromete a entregar placas vehiculares este año

Diputados del <b>Congreso Naciona</b>l aseguran estar dispuestos a acelerar cualquier proceso que permita la compra rápida de las placas, con el fin de brindar seguridad y un mejor servicio a la ciudadanía.“Lo correcto es un proceso competitivo para obtener la mejor oferta técnica, económica y financiera y proceder con prontitud. Es un insulto a la población no contar con el material de placas. Doy un voto de confianza al nuevo director ejecutivo del IP, un profesional con amplia trayectoria, que estoy seguro sacará adelante la institución”, aseveró <b>Marco Antonio Midence, diputado del Partido Nacional</b>.