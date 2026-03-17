Nasry Asfura pospone licitación energética y busca inversión

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió este martes 17 de marzo con representantes del sector empresarial, energético e inversionistas, en el marco del Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, con Honduras como país anfitrión.

Durante el encuentro, Asfura abordó estrategias orientadas a fortalecer la cooperación energética regional, optimizar recursos y atraer inversiones que impulsen el desarrollo sostenible en Centroamérica. La reunión forma parte de los esfuerzos por avanzar en la integración del sector energético entre los países del Triángulo Norte.

En su intervención, el mandatario destacó que existen “super oportunidades de trabajo” en el país y subrayó la necesidad de generar condiciones de seguridad para la inversión. “Por qué invertir en Honduras, por qué tenemos que buscar esa seguridad a la inversión y ténganlo por seguro que sí estamos trabajando duro para poderlo lograr”, expresó.

El presidente también anunció la postergación del proceso de licitación energética de 1,500 megavatios, con el objetivo de definir bases más claras que garanticen igualdad de condiciones para todos los participantes. “Si vamos a tener una licitación, que sea igual para todos, transparente, que genere confianza y confiabilidad”, afirmó.

Asimismo, adelantó que el próximo 25 de marzo viajará a Guatemala para conocer experiencias relacionadas con procesos de licitación energética, las cuales serán consideradas para fortalecer el esquema hondureño.

Asfura reiteró que el desarrollo del país requiere una visión integral que incluya la descentralización y el trabajo conjunto con los 298 alcaldes del país, con el fin de promover cambios estructurales desde el interior del territorio. “Hay que traer cambios desde dentro del país”, apuntó.