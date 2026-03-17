Ludwig Zelaya Romero queda en libertad tras condena en USA

Tegucigalpa, Honduras

Ludwig Criss Zelaya Romero , exsubcomisario de la Policía Nacional, fue dejado en libertad después de haber sido condenado en mayo de 2021 a 12 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas y uso de armas, según el Buró Federal de Prisiones (BOP).

Zelaya Romero fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2016. Ese mismo mes, la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de tráfico de drogas y armas. Se declaró culpable el 13 de diciembre de 2016.

Durante su detención, Zelaya estuvo preso en el condado de Yazoo, en Misisipi. Según investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, estaba implicado en el asesinato del zar antidrogas hondureño Julián Arístides González, ocurrido en diciembre de 2009, y del exasesor antidrogas Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011.

La acusación indica que el exoficial, conocido como “narcopolicía”, era miembro de la organización criminal Los Cachiros. Participó en reuniones con Fabio Lobo y Juan Antonio Hernández, quienes fueron condenados por conspirar para traficar drogas.

Zelaya Romero fue detenido en Tegucigalpa tras salir de la embajada de Estados Unidos, cuando intentaba negociar su entrega a las autoridades estadounidenses. Además, se le vincula con el presunto narcotraficante hondureño Wilter Blanco, capturado el 22 de noviembre en Costa Rica en una operación conjunta con autoridades hondureñas.

El 11 de septiembre de 2023, mediante su abogado defensor, Zelaya solicitó la reducción de su condena. La jueza del caso remitió la solicitud al gobierno estadounidense para su consideración, lo que finalmente permitió su libertad.